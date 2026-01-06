Racine et Augustin. Soutenance de Victoire Malenfer (Rouen)
Publié le par Marc Escola (Source : Tony Gheeraert)
Victoire Malenfer
soutiendra le 14 janvier 2026 à 14h une thèse de doctorat dont le sujet est :
Racine et Augustin
devant un jury composé de:
Carine Barbafieri
Emmanuel Bury
Tony Gheeraert (dir.)
Sylvaine Guyot
Anne Régent-Susini (rapportrice)
Charles-Olivier Stiker-Métral (rapporteur)
La soutenance se tiendra dans la salle du Conseil de l'UFR des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Rouen (bâtiment 3), rue Lavoisier, 76 130 Mont-Saint-Aignan.