Racine et Augustin. Soutenance de Victoire Malenfer (Rouen)

Victoire Malenfer

soutiendra le 14 janvier 2026 à 14h une thèse de doctorat dont le sujet est :

Racine et Augustin

devant un jury composé de:

Carine Barbafieri

Emmanuel Bury

Tony Gheeraert (dir.)

Sylvaine Guyot

Anne Régent-Susini (rapportrice)

Charles-Olivier Stiker-Métral (rapporteur)

La soutenance se tiendra dans la salle du Conseil de l'UFR des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Rouen (bâtiment 3), rue Lavoisier, 76 130 Mont-Saint-Aignan.