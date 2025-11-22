Cycle de conférences sur l'histoire de la presse, # 3 : "Naissance d’une profession journalistique et âge d’or de la presse (1870-1914)" (BnF Paris, site François-Mitterrand)

Un nouveau cycle pour plonger dans l’histoire de la presse en France du XVIIe siècle à nos jours, à travers un parcours dans les collections de journaux conservées à la BnF. Cette troisième conférence met en lumière l’âge d’or de la presse écrite à la suite de la loi de 1881, texte fondateur de la liberté d’expression en France. En luttant pour l’obtention d’un statut, les associations de journalistes participent, sous la IIIe République, à la construction progressive d’une identité professionnelle.



Véritable « âge d’or » de la presse écrite, grâce à la libéralisation politique permise par l’installation durable de la Troisième République et à une expansion économique sans précédent, la période allant de la fin du XIXe siècle à 1914 voit la fin de la tutelle étatique sur la presse et la montée en puissance de journaux à bas prix. La recherche d’un lectorat de masse favorise l’émergence d’un journalisme d’information qui valorise le spectaculaire, le fait divers et le scandale. La loi du 29 juillet 1881 constitue une étape clé en garantissant une liberté de la presse très étendue : en levant toute censure a priori et en ne sanctionnant plus que les délits, elle favorise l’apparition de nouvelles publications et accélère l’organisation de la profession.

Cette liberté nouvelle, tout en relâchant l’emprise gouvernementale, n’affaiblit pas pour autant les liens étroits entre presse et politique, les journaux servant d’instruments pour influencer l’opinion publique. Les quotidiens jouent un rôle déterminant dans la vie politique locale et nationale et la presse d’opinion se développe, reflétant le pluralisme idéologique dans cette France de la Belle-Époque.

Par Patrick Eveno, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, et Yoan Vérilhac, maître de conférences en littérature française à l’université de Nîmes.

18h30-20h, site François-Mitterrand, Petit Auditorium

Programme

Introduction et présentation des collections de presse de la BnF, par Eugénie Martin, BnF, département Droit, économie, politique

Liberté de la presse et construction d’une profession journalistique, par Patrick Eveno, université Paris I Panthéon-Sorbonne / École d’histoire de la Sorbonne

Faire sensation : le fait divers et l’accélération de l’information, par Yoan Vérilhac, université de Nîmes / RIRRA 21