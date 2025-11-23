Francesca Scrofani

Enquête sur un dialogue du corpus de Platon. Minos ou Sur la loi

Paris, Classiques Garnier, coll. « Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne », n° 32, 2025.

Ce livre analyse le Minos, dialogue attribué à Platon mais considéré inauthentique, en lien avec les dialogues authentiques. Il étudie l’usage de l’étymologie, la pensée sur la loi, la critique du relativisme et la réhabilitation de Minos comme figure royale.

