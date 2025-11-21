Anthony Glinoer, Les classiques littéraires. Introduction à une sociologie

Une situation peut être kafkaïenne et un repas gargantuesque. On dit d’un tel qu’il est aussi intelligent que Sherlock Holmes et on associe depuis Proust la madeleine au souvenir. Les classiques littéraires sont tout autour de nous, jusque dans le langage courant. Mais comment une oeuvre devient-elle un classique ? Et pourquoi la lit-on encore ? Quels sont nos usages des classiques littéraires ? Quelles fonctions leur attribue-t-on ? Ces questions se posent avec une acuité particulière alors que les discours sur l’identité, la transmission culturelle et les traditions sont plus nombreux et plus antagonistes que jamais. Réédités, enseignés, adaptés, réécrits, réimaginés et inlassablement commentés, les classiques littéraires ont toujours joué un rôle important dans la définition de l’identité d’une communauté – nationale ou non. L’auteur de ce livre pose un regard éclairé par la sociologie historique sur un sujet qui continue d’interroger notre rapport au monde.

Feuilleter l'ouvrage…

Anthony Glinoer est professeur à l’Université de Sherbrooke. Il est codirecteur du Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ) et dirige la revue Mémoires du livre / Studies in Book Culture.