Marine Deheuvels-Bourgeois, Incendies et Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad : une conversion poétique ? (préf. Sylvain Diaz)

Directeur du Théâtre National de La Colline de 2016 à 2026, Wajdi Mouawad est un dramaturge et metteur en scène qui a profondément renouvelé le paysage théâtral contemporain. Incendies, créée en 2003, reste, à ce jour, sa pièce la plus célèbre et la plus jouée. Elle trouve dans Tous des oiseaux, créée en 2017, un écho singulier, une sœur ennemie. Comment ces deux pièces peuvent-elles être à la fois si semblables et si différentes ? Comment expliquer autrement que par une recherche de renouvellement artistique bien compréhensible ces changements disruptifs, ces métamorphoses étonnantes, voire ces conversions radicales ?

Cette étude comparative s'attache à interroger les liens particuliers qui unissent et opposent ces deux pièces dans l’œuvre de Wajdi Mouawad. Leur analyse dramaturgique questionne cette réécriture antagoniste en mettant à jour une parenté indéniable, mais aussi des divergences fondamentales révélatrices. Ces deux pièces s’apparentent à un diptyque en miroir dans lequel se joue, au-delà d’une impossible réécriture, une conversion poétique, si ce n'est une dynamique plus profonde animant l’œuvre mouawadienne : une poétique de la conversion ?