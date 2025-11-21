Manon Courbin

L’Esthétique du trouble dans les romans-mémoires des années 1730

Paris, Classiques Garnier, coll. « L'Europe des Lumières », n° 95, 2025.

Au croisement entre la littérature et l’histoire des sensibilités, cet ouvrage éclaire la mutation des représentations de la subjectivité et la manière dont ce phénomène infléchit la poétique romanesque. L’expression du trouble fragilise ainsi l’idéal de clarté qui prévalait au siècle précédent.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406188650 - au prix de 112 EUR.