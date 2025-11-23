Aurélie Leclercq

L’Événement en question. Baudelaire, Pessoa, Pasolini, poètes intempestifs

Paris, Classiques Garnier, coll. « Littérature, histoire, politique », n° 64, 2025.

La modernité européenne questionne la notion d’événement. Baudelaire, Pessoa, Pasolini pensent d’autres conceptions historiques, ouvrant à l’accueil de l’altérité et à la possibilité de l’événement. Intempestifs, ces poètes du surgissement « font événement », figurant des temporalités indociles.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406188315 - au prix de 112 EUR.