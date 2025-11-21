Xavier Storelli

Une lecture du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de Tolkien. L’arborescence du cercle

Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire culturelle », n° 27, 2025.

Souvent réduits à la dimension distractive, les deux ouvrages classiques de Tolkien sont des récits poétiques qui déploient l’« espace potentiel » d’une langue créative. Il s’agit de s’approcher du charme d’une écriture : tempo du récit, résonances, réseaux d’images, articulations de l’imaginaire.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406176619 - au prix de 98 euros