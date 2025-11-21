Essai
Xavier Storelli, Une lecture du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de Tolkien. L’arborescence du cercle

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Histoire culturelle", 2025
  • EAN : 9782406176602
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-17662-6
  • 813 pages
  Prix : 49
  • Date de publication :
Souvent réduits à la dimension distractive, les deux ouvrages classiques de Tolkien sont des récits poétiques qui déploient l’« espace potentiel » d’une langue créative. Il s’agit de s’approcher du charme d’une écriture : tempo du récit, résonances, réseaux d’images, articulations de l’imaginaire.

Existe également en version reliée - EAN 9782406176619 - au prix de 98 euros