Essai
Nouvelle parution
Florence Schnebelen, Le Réel et l’Absolu. Romantisme et expérience de Goethe à Byron

Florence Schnebelen, Le Réel et l’Absolu. Romantisme et expérience de Goethe à Byron

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Perspectives comparatistes", 2025
  • EAN : 9782406184843
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18486-7
  • 668 pages
  • Prix : 68 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Florence Schnebelen

Le Réel et l’Absolu. Romantisme et expérience de Goethe à Byron

Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 151, 2025.

L’expérience fournit au romantisme émergent (1795-1818) une thématique privilégiée qui oriente son programme esthétique. De Goethe à Byron, ses configurations éclairent la façon dont le romantisme a élaboré ses images les plus célèbres, tout en interrogeant leur réception.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406184850 - au prix de 112 EUR.