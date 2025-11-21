Florence Schnebelen

Le Réel et l’Absolu. Romantisme et expérience de Goethe à Byron

Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 151, 2025.

L’expérience fournit au romantisme émergent (1795-1818) une thématique privilégiée qui oriente son programme esthétique. De Goethe à Byron, ses configurations éclairent la façon dont le romantisme a élaboré ses images les plus célèbres, tout en interrogeant leur réception.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406184850 - au prix de 112 EUR.