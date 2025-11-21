Martin Rueff, Mode avion

Mode avion est écrit « au clair du chagrin », à la première heure du manque ou du défaut. Il fait une aube à la vie maintenue, au seuil de la perte. Comme tel, ce livre est un tombeau ; comme tel il est une catas­trophe : « ne croyez pas que je vais vous replonger dans le néant ».

Allant par poèmes, proses ou essais, Mode avion contient en lui les modes variés d’une histoire (une théorie ?) générale de l’écriture ou de l’ins­cription, et d’une affaire particulière avec ce que Michel Deguy appelait « la chose de la poésie ».

Deguy dont le nom revient presque à chaque page, comme un élan, un transport, un signifiant hal­luciné ou un stupéfiant. Michel Deguy (1930-2022), un revenant sans appel, un extrême contemporain.

Mode avion, grand livre du défaut, est attaché à la poésie, « réel absolu », comme il lui est arraché. C’est un mode orphique : privation du signal, relance du poème.

Martin Rueff est poète, critique et traducteur, et dirige la revue Po&sie. Né en 1968, il enseigne à Bologne et Genève.