Marc Cerisuelo, Billy Wilder. Un européen à Hollywood

Assurance sur la mort et Boulevard du crépuscule, Certains l’aiment chaud et Sabrina : dans le drame comme dans la comédie, Billy Wilder a signé certains des films les plus célèbres de Hollywood. Il n’est pourtant pas seulement ce merveilleux metteur en scène qui a donné leurs plus grands rôles à Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Jack Lemmon ou William Holden. Derrière le cinéaste se cache le scénariste, et l’Américain glorieux dissimule mal l’Européen exilé.

Cet essai biographique et esthétique qui retrace toute sa carrière est le premier ouvrage en langue française à prendre en compte la période autrichienne et allemande de l’auteur, en présentant ses travaux de journaliste et de scénariste à Vienne comme à Berlin. Il s’attache par là à comprendre les lignes de force de l’œuvre entière : l’importance accordée au scénario et le désir de rendre compte sans fard de la réalité, des heures les plus sombres du siècle aux comédies les plus hilarantes. Les thèmes récurrents de l’échec, de la prostitution et de la substitution d’identité sous toutes ses formes ne sont pas de simples artifices de création : ils montrent, à la suite d’Ernst Lubitsch, la persistance d’une dynamique européenne (et pas uniquement germanique) dans l’élaboration des vingt-cinq films réalisés à Hollywood mais aussi à Berlin, Londres ou Paris.

Marc Cerisuelo, professeur à l’université Gustave Eiffel et membre de l’Institut universitaire de France, est critique à Positif et à Critique. Il a publié de nombreux livres d’histoire et d’esthétique du cinéma. Son précédents ouvrage aux éditions Capricci, Comédie(s) américaine(s), est paru en 2021.