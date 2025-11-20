Xavier Garnier, Quels lieux pour les littératures en langues africaines ?

En yoruba, en zoulou, en swahili, en wolof, en poulâr : les littératures s’écrivent en langues africaines, souvent à l’insu des langues européennes comme le français ou l’anglais. Célébrées par Ngũgĩ wa Thiong’o comme chaînon principal de la « décolonisation de l’esprit », ces littératures sont néanmoins peu étudiées et parfois peu disponibles.

Reprenant une vaste histoire de ces textes depuis la période coloniale jusqu’à leurs circulations contemporaines sur les réseaux sociaux, Xavier Garnier propose de les lire à l’aune de l’écolinguistique.

Parfois au coeur même des institutions coloniales, les littératures en langues africaines ont inventé des « milieux » littéraires qu’il serait grand temps aujourd’hui de redécouvrir. Émergent alors des galeries de figures comme D. O. Fagunwa, Boubacar Boris Diop, Shaaban Robert qui racontent « au ras du sol » des expériences littéraires en écho avec le monde.

Avec la participation de Karin Barber, Mélanie Bourlet et Alice Chaudemanche.

Table des matières:

Introduction

I. Des écrits mêlés à la terre

1. Le souffle de l’écrit

2. Les radicelles de l’institution

3. Topique de l’inspiration

4. Allégories sur la route

5. Des corps aux peuples

II. Affleurements

6. Le rêve écolinguistique de Shaaban Robert

7. Temps, espace et écriture dans trois romans yoruba (par Karin Barber)

8. Le gikũyũ kaléidoscopique de Ngũgĩ wa Thiong’o

9. L’arbre wolof a repoussé (par Alice Chaudemanche)

10. Enquête au coeur battant de l’écriture en poulâr (par Mélanie Bourlet)

Conclusion