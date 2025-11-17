Milica Marinković, Le labyrinthe dans l’imaginaire romanesque d’Anne Hébert.

Cet ouvrage explore le labyrinthe comme un motif clé dans les romans d’Anne Hébert, offrant une perspective nouvelle sur les luttes identitaires et la quête d’évasion face à l’enfermement. S’appuyant sur le mythe de Thésée, Ariane et le Minotaure, l’étude révèle le labyrinthe comme un espace de désordre – physique, mental et émotionnel – où les personnages affrontent souvenirs et rêves. L’analyse montre de quelles manières les protagonistes d’Hébert, souvent prisonniers de forces familiales et sociétales, entreprennent des parcours d’introspection, véritables quêtes de soi. Toutefois, la libération n’est pas sans risque, car le héros peut devenir le monstre qu’il cherche à vaincre. À travers des structures narratives complexes, le labyrinthe devient un espace textuel et existentiel où liberté et captivité s’entrelacent. L’auteure guide le lecteur vers la compréhension et la révélation, telle une Ariane avec son fil.