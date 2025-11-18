Mireille Huchon, Rabelais pris au mot. Dictionnaire secret du pantagruélisme

Et si, pour comprendre Rabelais, il suffisait de le prendre au mot ? La proposition paraît simple, mais la « sustantificque moelle » et le « plus hault sens » sont loin de se donner au premier venu… L’œuvre de Rabelais est un océan. « J’ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot dans les abîmes du passé », disait le Louis Lambert de Balzac. Avant lui, Pantagruel et ses compagnons avaient pris la mer pour connaître « le mot de la Bouteille ». Mireille Huchon raconte un périple en vingt escales, sans jamais perdre le cap. « Bacchus », « Priape », « Théologiens », « Vulgaire »… mais aussi « Dictions », « Philologue » ou « Thalamège » : les vingt leçons de lecture rassemblées dans ce volume, sur une idée originale de Romain Menini, composent un dictionnaire secret. À moins qu’il ne s’agisse d’une carte au trésor.

Table des matières :

Affinités

Allégorie

Apedeftes

Bacchus

Définition

Dictions

Fable

Genres

Lunules

Macrobe

Majuscules

Nom

Philologue

Priape

Rhétorique

Rire

Sel

Thalamège

Théologiens

Vulgaire

Postface, par Romain Menini

Index