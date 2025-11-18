Mireille Huchon, Rabelais pris au mot. Dictionnaire secret du pantagruélisme
Et si, pour comprendre Rabelais, il suffisait de le prendre au mot ? La proposition paraît simple, mais la « sustantificque moelle » et le « plus hault sens » sont loin de se donner au premier venu… L’œuvre de Rabelais est un océan. « J’ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot dans les abîmes du passé », disait le Louis Lambert de Balzac. Avant lui, Pantagruel et ses compagnons avaient pris la mer pour connaître « le mot de la Bouteille ». Mireille Huchon raconte un périple en vingt escales, sans jamais perdre le cap. « Bacchus », « Priape », « Théologiens », « Vulgaire »… mais aussi « Dictions », « Philologue » ou « Thalamège » : les vingt leçons de lecture rassemblées dans ce volume, sur une idée originale de Romain Menini, composent un dictionnaire secret. À moins qu’il ne s’agisse d’une carte au trésor.
Table des matières :
Affinités
Allégorie
Apedeftes
Bacchus
Définition
Dictions
Fable
Genres
Lunules
Macrobe
Majuscules
Nom
Philologue
Priape
Rhétorique
Rire
Sel
Thalamège
Théologiens
Vulgaire
Postface, par Romain Menini
Index