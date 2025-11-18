Ursula Bähler, Gaston Paris et la philologie romane. Avec une réimpression de la Bibliographie des travaux de Gaston Paris publiée par Joseph Bédier et Mario Roques (1904)

Gaston Paris (1839-1903), grand pionnier de la philologie romane, est sans doute l’un des médiévistes français du XIXe siècle les plus cités de nos jours encore. Il n’avait jamais fait l’objet d'une étude d’ensemble que propose enfin Ursula Bähler. À l’aide notamment de la très riche correspondance du savant, elle dégage des aspects centraux de la vie et de l’œuvre de Gaston Paris. Elle s’interroge ainsi tant sur le devenir complexe du philologue, souvent déformé par l’historiographie officielle, que sur les mécanismes mis en œuvre par Gaston Paris et ses collègues pour « professionnaliser » la nouvelle discipline, réputée « germanique », dans un climat fortement imprégné des tensions franco-allemandes. L’univers intellectuel du savant ainsi que son attitude vis-à-vis du Moyen Âge et de sa littérature sont ensuite examinés. L’étude, enfin, répond à une question, essentielle : en quoi l’œuvre et la pensée de Gaston Paris nous concernent-elles encore ?

En annexe, on trouvera la réimpression de la Bibliographie des travaux de Gaston Paris établie en 1904 par Joseph Bédier et Mario Roques.

Table des matières :

Remerciements

Introduction

Première partie : Essai de biographie

Réflexions méthodologiques

Ascendance

Le Collège

Le séjour en Allemagne

Formation en France

Carrière

Caractérisation globale de l’oeuvre

Profil idéologique et politique

Vie sociale

Vie privée

Éléments d’un profil psychologique

Deuxième partie : La cité des sciences

Un discours autoréflexif

Science et croyance

Sciences historiques

La philologie romane

Troisième partie : La problématique nationale (essai de systématisation)

Remarques introductives

Grille

Identité(s) nationale(s)

Remarques conclusives

Quatrième partie : Le Moyen Âge et sa littérature

Exemple 1 : La matière de France

Vue d’ensemble I : Littérature(s) et stratifications socioculturelles

Exemple 2 : La matière de Bretagne

Vue d’ensemble II : Appréciation générale

Conclusion

Annexes

Bibliographie

Textes de Gaston Paris

Liste des livres et articles cités

Index des noms de personnes et des œuvres anonymes