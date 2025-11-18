Essai
Ursula Bähler, Gaston Paris et la philologie romane. Avec une réimpression de la Bibliographie des travaux de Gaston Paris publiée par Joseph Bédier et Mario Roques (1904)

  • Carouge, Droz, coll. "Titre Courant", 2025
  • EAN : 9782600005814
  • 992 pages
  • Prix : 27 EUR
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

Gaston Paris (1839-1903), grand pionnier de la philologie romane, est sans doute l’un des médiévistes français du XIXe siècle les plus cités de nos jours encore. Il n’avait jamais fait l’objet d'une étude d’ensemble que propose enfin Ursula Bähler. À l’aide notamment de la très riche correspondance du savant, elle dégage des aspects centraux de la vie et de l’œuvre de Gaston Paris. Elle s’interroge ainsi tant sur le devenir complexe du philologue, souvent déformé par l’historiographie officielle, que sur les mécanismes mis en œuvre par Gaston Paris et ses collègues pour « professionnaliser » la nouvelle discipline, réputée « germanique », dans un climat fortement imprégné des tensions franco-allemandes. L’univers intellectuel du savant ainsi que son attitude vis-à-vis du Moyen Âge et de sa littérature sont ensuite examinés. L’étude, enfin, répond à une question, essentielle : en quoi l’œuvre et la pensée de Gaston Paris nous concernent-elles encore ?

En annexe, on trouvera la réimpression de la Bibliographie des travaux de Gaston Paris établie en 1904 par Joseph Bédier et Mario Roques.

Table des matières :

Remerciements  

Introduction 

Première partie : Essai de biographie 

Réflexions méthodologiques 

Ascendance  

Le Collège  

Le séjour en Allemagne  

Formation en France  

Carrière  

Caractérisation globale de l’oeuvre  

Profil idéologique et politique  

Vie sociale  

Vie privée  

Éléments d’un profil psychologique  

Deuxième partie : La cité des sciences 

Un discours autoréflexif 

Science et croyance  

Sciences historiques  

La philologie romane  

Troisième partie : La problématique nationale (essai de systématisation) 

Remarques introductives  

Grille 

Identité(s) nationale(s) 

Remarques conclusives 

Quatrième partie : Le Moyen Âge et sa littérature 

Exemple 1 : La matière de France 

Vue d’ensemble I : Littérature(s) et stratifications socioculturelles 

Exemple 2 : La matière de Bretagne 

Vue d’ensemble II : Appréciation générale 

Conclusion 

Annexes

Bibliographie  

Textes de Gaston Paris  

Liste des livres et articles cités 

Index des noms de personnes et des œuvres anonymes  