Ursula Bähler, Gaston Paris et la philologie romane. Avec une réimpression de la Bibliographie des travaux de Gaston Paris publiée par Joseph Bédier et Mario Roques (1904)
Gaston Paris (1839-1903), grand pionnier de la philologie romane, est sans doute l’un des médiévistes français du XIXe siècle les plus cités de nos jours encore. Il n’avait jamais fait l’objet d'une étude d’ensemble que propose enfin Ursula Bähler. À l’aide notamment de la très riche correspondance du savant, elle dégage des aspects centraux de la vie et de l’œuvre de Gaston Paris. Elle s’interroge ainsi tant sur le devenir complexe du philologue, souvent déformé par l’historiographie officielle, que sur les mécanismes mis en œuvre par Gaston Paris et ses collègues pour « professionnaliser » la nouvelle discipline, réputée « germanique », dans un climat fortement imprégné des tensions franco-allemandes. L’univers intellectuel du savant ainsi que son attitude vis-à-vis du Moyen Âge et de sa littérature sont ensuite examinés. L’étude, enfin, répond à une question, essentielle : en quoi l’œuvre et la pensée de Gaston Paris nous concernent-elles encore ?
En annexe, on trouvera la réimpression de la Bibliographie des travaux de Gaston Paris établie en 1904 par Joseph Bédier et Mario Roques.
Table des matières :
Remerciements
Introduction
Première partie : Essai de biographie
Réflexions méthodologiques
Ascendance
Le Collège
Le séjour en Allemagne
Formation en France
Carrière
Caractérisation globale de l’oeuvre
Profil idéologique et politique
Vie sociale
Vie privée
Éléments d’un profil psychologique
Deuxième partie : La cité des sciences
Un discours autoréflexif
Science et croyance
Sciences historiques
La philologie romane
Troisième partie : La problématique nationale (essai de systématisation)
Remarques introductives
Grille
Identité(s) nationale(s)
Remarques conclusives
Quatrième partie : Le Moyen Âge et sa littérature
Exemple 1 : La matière de France
Vue d’ensemble I : Littérature(s) et stratifications socioculturelles
Exemple 2 : La matière de Bretagne
Vue d’ensemble II : Appréciation générale
Conclusion
Annexes
Bibliographie
Textes de Gaston Paris
Liste des livres et articles cités
Index des noms de personnes et des œuvres anonymes