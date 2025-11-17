Tommaso Zaccheo, Roger Planchon et ses théâtres (1949-1987) Enquête sur un metteur en scène, directeur et auteur de théâtre

Vient de parître l'ouvrage Roger Planchon et ses théâtres (1949-1987). Enquête sur un metteur en scène, directeur et auteur de théâtre, issu d'une recherche doctorale dirigée par Marco Consolini, aux « Edizioni di Pagina », publié avec le soutien de l'Institut de recherche en Études Théâtrales (IRET) de la Sorbonne Nouvelle.

Présentaiton de l'éditeur :

Cet ouvrage est une enquête historique et critique sur le parcours de Roger Planchon, axée autour de l’articulation complexe entre les fonctions de metteur en scène, d’auteur dramatique, de directeur de troupes et d’institutions de service public qu’il a progressivement assumées. L’analyse multi-contextuelle, multiscopique et analytique de cet itinéraire singulier et collectif met en lumière le lien spécifique entre l’action d’un artiste de théâtre et la progressive assomption d’une responsabilité auctoriale par les metteurs en scène du XXe siècle.

L'auteur :

Tommaso Zaccheo est un ancien chercheur associé auprès de la Bibliothèque nationale de France (BnF), il a publié dans plusieurs ouvrages collectifs et revues scientifiques, il a coorganisé le colloque international The Prism of estivals in Theatre and Performance Studies et il a co-dirigé l'ouvrage Patrimoines en arts et médiasTransmissions, médiations, redécouvertes (2024). Depuis 2018, il enseigne l'Histoire du théâtre et l'Analyse esthétique et socio-politique du spectacle vivant auprès de l'Institut d'Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle et de l'Université de Caen-Normandie en qualité d’ATER et en tant que Chargé de cours. Membre associé du laboratoire IRET, il a collaboré avec le projet PRIN 2022 Theatre Festivals between Local and Global auprès de l’Université de Parme. Actuellement, il est chercheur postdoctoral auprès de l'Université Sorbonne Nouvelle, dans le cadre du projet Lecorvin.net : écrire et penser un dictionnaire des théâtres, encyclopédique et numérique.