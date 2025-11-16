Antoinette Gimaret, Souffrir et jouir. Corps féminins en religion au XVIIe siècle

Cette anthologie souhaite mettre en lumière, pour un public élargi, une mémoire religieuse du corps féminin à l’époque moderne, dans les couvents et hors des couvents. Elle explore les principaux aspects de cette corporalité féminine, en expose la nature, la plasticité et les enjeux par le prisme d’un genre majeur du temps, celui de la Vie sainte, en faisant (re)découvrir par ce biais une littérature hagiographique souvent méconnue car trop longtemps cantonnée aux seuls champs de l’historiographie religieuse ou de la bigoterie. Quelle exemplarité ces représentations du corps féminin servent-elles ? Quelle agentivité féminine parviennent-elles à suggérer ? Racontent-elles seulement la norme dévote ou au contraire son débordement ? Que faire, hier et aujourd’hui, de ces envahissants scénarios d’incarnation, de ces cadavres qui embaument ou guérissent, de cette exhibition constante des plaies, du sang et de la pourriture, dont les auteurs font la matière étrange d’un discours qui édifie quand il horrifie, qui fascine et dégoûte à la fois ? Quelle vertu mystique ou dévotionnelle donner à cette compilation de symptômes, à cette insatiabilité à se faire mal ou à soigner l’autre ? Pourquoi les biographes racontent-ils surtout le corps pour dire la sainteté féminine et que disent-ils ainsi du féminin, aux marges du discours canonique ? Quelle place ces récits laissent-ils à un pur excès de chair, à un fonds obscur par lequel se dit la haine du couvent, le désir du blasphème, le désir de mort, le fantasme érotique, l’aporie de la vocation religieuse, la souffrance ou la jouissance de la discipline, la frustration sexuelle, le poids du harcèlement, le désir d’émancipation ? Ces questionnements, pris comme autant de fils conducteurs, permettront de révéler la richesse anthropologique mais aussi littéraire de cet étonnant corpus ancien.

Table des matières :

Introduction : l’hagiographie et les récits du corps féminin à l’âge moderne

Sources et principes pour l’édition des textes

Partie I/ Corpus Dolens

Chapitre I : Être malade



Chapitre II : les noces de la Croix

Chapitre III : Se faire mal



Partie II/ La chair des merveilles

Chapitre I : Un parfum de scandale

Chapitre II : Miracles vivants

Chapitre III : Sublimations : du cadavre à la relique

Partie III/ les vertus de l’agir

Chapitre I : Travailler son apparence

Chapitre II : « l’industrie » charitable

Chapitre III : corps au travail, corps efficace

Liste complète des sources

Liste des figures féminines évoquées

Bibliographie critique sélective