Pantagruel, suite et fin

Publié le par Marc Escola

Mireille Huchon édite le Cinquième livre de Rabelais pour Folio Classiques : Panurge veut se marier mais craint d’être cocu ; pour se décider, il a consulté les sages et les fous de ce monde, en vain. Accompagné de Pantagruel, Frère Jean et Épistemon, il poursuit son voyage extraordinaire vers le temple de la Dive Bouteille, objet dont les propriétés divinatoires semblent tout indiquées pour résoudre son problème. Il lui faudra cependant faire escale sur de nombreuses îles aux habitants et aux mœurs fort étranges. Ce cinquième et dernier tome de la saga pantagruélique offre au lecteur un condensé du génie rabelaisien, entre finesse des références littéraires, humour incisif et érudition insatiable. Un livre-monde, où l'auteur entretient un remarquable dialogue avec les préoccupations de son temps : alchimie, humanisme, philologie, critique de la corruption des institutions judiciaires et religieuses... Fabula vous invite à feuilleter le livre…

Rappelons la nouvelle édition du Rabelais signé par Mireille Huchon aux mêmes éditions Gallimard, ainsi que de son Dictionnaire secret du pantagruélisme sous le titre Rabelais pris au mot (Droz).