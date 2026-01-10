François Rabelais, Cinquième livre (éd. Mireille Huchon)

Panurge veut se marier, mais redoute d’être cocu. Après avoir consulté en vain sages et fous de ce monde, il décide avec Pantagruel de prendre conseil auprès de la Dive Bouteille.

Le récit du voyage rocambolesque et savoureux qui s’ensuit demeure inachevé – Rabelais meurt en 1553. Le lecteur serait resté sur sa faim si une somme de brouillons rassemblés à titre posthume n’avait offert au cycle pantagruélique le bouquet final qu’il mérite.

Odyssée satirique peuplée d’oiseaux multicolores, de juges avaricieux, de personnages de tapisserie loquaces et de lanternes vivantes, le Cinquième livre est aussi un condensé des grandes questions du XVIᵉ siècle : alchimie, humanisme, critique de l’Église et de ses abus, errements de la justice ou encore excès du jeu. Un miroir fantaisiste et fascinant du temps de Rabelais – et, à certains égards, du nôtre.

