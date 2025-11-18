Repenser les traversées : l’intermédialité entre médias, arts et cultures – En dialogue avec la recherche-création et les mutations numériques. Atelier franco-allemand UFA hybride (Aix-Marseille Université)
Programme de l'évènement
Lieu Aix-Marseille Université – UFR ALLSH 29 avenue Robert Schuman Bâtiment multimédia / Salle de colloque 1
Responsables scientifiques Nicole Colin, Timo Skrandies
Organisation Jolanda Wessel & Mathilde Vanhelmon
Langues de travail allemand et français
Format hybride (si vous souhaitez obtenir un lien Zoom, écrivez nous : jolanda.wessel@uni-duesseldorf.de ; mathilde.vanhelmon@etu.univ-amu.fr)
Programme culturel Durant toute la durée de l’atelier Installation d’Anne Schülke - Bâtiment multimédia
5.12 Rencontre avec INDEX/Forensic architecture
Jeudi 4 décembre 2025
13h00 Accueil café / Begrüßungskaffee
13h30 Mots de bienvenue / Begrüßung
Nicole Colin & Timo Skrandies
13h45 Introduction / Einleitung
Mathilde Vanhelmon & Jolanda Wessel
14h30-16h00 Partie I – Texte et image / Text und Bild
Président : Michée Bouadou Koiadia (AMU – Universität Tübingen)
• Agathe Duperron (Universität Heidelberg)
Double intertextualité dans Les Aventures de la nuit de la Saint-Sylvestre de E. T. A. Hoffmann
• Paul Mellenthin (Universität Tübingen)
Image et langue dans la “caméra virtuelle”
• Anne Schülke (Düsseldorf)
Transmedialität – Durch die Medien wandern
16h00 Pause-café / Kaffeepause
16h30-18h00 Partie II – Mémoire / Erinnerung
Présidente : Catherine Tessier (AMU)
• Nicole Colin (Aix Marseille Université)
Transmédialité et Life writing artistique : l’exemple de Rainer Werner Fassbinder
• Ella-Ray Krimmel (Freie Universität Berlin)
Intermédialité et mémoire collective : sur le rôle de la photographie dans l’exposition Extérieurs – Annie Ernaux & l Photographie (MEP Paris, 2024)
• Isabell A. Meske (Hannover)
Romy Schneider, die zerbrechliche Frau. Zwischen Pariser Ästhetik und auto-fiktionalem Bruch
Vendredi 5 décembre 2025
10h30 Accueil café / Begrüßungskaffee
11h00-12h00 Partie III - Réalité/Virtualité / Realität/Virtualität
Présidente : Kathrin-Julie Zenker (AMU)
• Joachim Umlauf (Goethe Institut)
Le projet de Rimini-Protokolls Futur4: Arts de la scène et IA
• Anna Grelik (Ruhr-Universität Bochum)
Archivierte Un/Sichtbarkeiten: Intermedialität, Künstliche Intelligenz und kritische Fabulation in der künstlerischen Praxis von Susana Pilar Delahante Matienzo
12h00 Déjeuner-débat / Mittagsgespräch
14h00-15h00 Partie IV – Imaginations / Imaginationen
Présidente : Sophie Picard (AMU)
• Gabriel H. Decuble (Universität Bukarest)
„Von Traumfabriken“
• Jörg Holzmann (Paris Lodron Universität Salzburg - Martin Luther Universität Halle-Wittenberg)
Künstlerische und/oder künstliche Identität? Tarkowskis nicht realisiertes Filmszenario „Hoffmanniana“ in zeitgenössischen Opernproduktionen
15h00 Pause-café
15h30-16h30 Table ronde / Werkstattgespräch: Penser et pratiquer l’intermédialité : regards croisés de jeunes chercheurs
Présidente : Nicole Colin (AMU)
avec Nadia Lichtig, Maria Tudosesco, Jeremy Fischbach, Lilli Werner
17h30 Pause
17h00-19h00 Communication et discussion / Vortrag und Diskussion: Les artistes peuvent-ils/elles faire de la recherche ? Les potentiels documentaires et forensiques d’une pratique intermédiale entre arts et sciences / Können KünstlerInnen forschen? Die dokumentarisch-forensischen Potenziale einer intermedialen Praktik zwischen Kunst und Wissenschaft
Présidente : Anna Guillo (AMU)
Nadav Joffe - INDEX / Forensic Architecture
Projection de “Mort de Zineb Redouane : la contre-expertise du tir de grenade”
19h00 Cocktail
Samedi 6 décembre 2025
9h30 Accueil café / Begrüßungskaffee
10h00-11h30 Partie IV – Relations aux images / Bildrelationen
Président : Timo Skrandies (HHU Düsseldorf)
• Manuela Bünzow (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe)
Dazwischen. Von der Interikonizität zum Interikonischen
• Antonina Tetzlaff (Universität Hamburg)
Der Codex an der Wand. Bild und Schrift im Brixner Domkreuzgang
• Chiara Ferro (Universität Göttingen)
Zwischen Zeichnung und Tapisserie. Der Prozess der visuellen Übersetzung von Dia Al-Azzawis „Massaker von Sabra und Shatila”
11h30-12h30 Discussion de clôture et perspectives / Abschlussdiskussion und Ausblick
12h30 Pause midi
14h00-18h00 Séminaire des doctorant·es du CDFA Conflits de culture – Cultures de conflit et des étudiant·es de master / Kolloquium für Doktoranden und Master Kulturkonflikte – Konfliktkulturen
14h00 Introduction et informations / Einführung und Informationen
Nicole Colin, Dorothee Kimmich, Andrea von Hülsen-Esch
15h00-18h00 Science Slam