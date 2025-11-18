Repenser les traversées : l’intermédialité entre médias, arts et cultures – En dialogue avec la recherche-création et les mutations numériques. Atelier franco-allemand UFA hybride (Aix-Marseille Université)

Programme de l'évènement

Lieu Aix-Marseille Université – UFR ALLSH 29 avenue Robert Schuman Bâtiment multimédia / Salle de colloque 1

Responsables scientifiques Nicole Colin, Timo Skrandies

Organisation Jolanda Wessel & Mathilde Vanhelmon

Langues de travail allemand et français

Format hybride (si vous souhaitez obtenir un lien Zoom, écrivez nous : jolanda.wessel@uni-duesseldorf.de ; mathilde.vanhelmon@etu.univ-amu.fr)

Programme culturel Durant toute la durée de l’atelier Installation d’Anne Schülke - Bâtiment multimédia

5.12 Rencontre avec INDEX/Forensic architecture

Jeudi 4 décembre 2025

13h00 Accueil café / Begrüßungskaffee

13h30 Mots de bienvenue / Begrüßung

Nicole Colin & Timo Skrandies

13h45 Introduction / Einleitung

Mathilde Vanhelmon & Jolanda Wessel

14h30-16h00 Partie I – Texte et image / Text und Bild

Président : Michée Bouadou Koiadia (AMU – Universität Tübingen)

• Agathe Duperron (Universität Heidelberg)

Double intertextualité dans Les Aventures de la nuit de la Saint-Sylvestre de E. T. A. Hoffmann

• Paul Mellenthin (Universität Tübingen)

Image et langue dans la “caméra virtuelle”

• Anne Schülke (Düsseldorf)

Transmedialität – Durch die Medien wandern

16h00 Pause-café / Kaffeepause

16h30-18h00 Partie II – Mémoire / Erinnerung

Présidente : Catherine Tessier (AMU)

• Nicole Colin (Aix Marseille Université)

Transmédialité et Life writing artistique : l’exemple de Rainer Werner Fassbinder

• Ella-Ray Krimmel (Freie Universität Berlin)

Intermédialité et mémoire collective : sur le rôle de la photographie dans l’exposition Extérieurs – Annie Ernaux & l Photographie (MEP Paris, 2024)

• Isabell A. Meske (Hannover)

Romy Schneider, die zerbrechliche Frau. Zwischen Pariser Ästhetik und auto-fiktionalem Bruch



Vendredi 5 décembre 2025

10h30 Accueil café / Begrüßungskaffee

11h00-12h00 Partie III - Réalité/Virtualité / Realität/Virtualität

Présidente : Kathrin-Julie Zenker (AMU)

• Joachim Umlauf (Goethe Institut)

Le projet de Rimini-Protokolls Futur4: Arts de la scène et IA

• Anna Grelik (Ruhr-Universität Bochum)

Archivierte Un/Sichtbarkeiten: Intermedialität, Künstliche Intelligenz und kritische Fabulation in der künstlerischen Praxis von Susana Pilar Delahante Matienzo

12h00 Déjeuner-débat / Mittagsgespräch

14h00-15h00 Partie IV – Imaginations / Imaginationen

Présidente : Sophie Picard (AMU)

• Gabriel H. Decuble (Universität Bukarest)

„Von Traumfabriken“

• Jörg Holzmann (Paris Lodron Universität Salzburg - Martin Luther Universität Halle-Wittenberg)

Künstlerische und/oder künstliche Identität? Tarkowskis nicht realisiertes Filmszenario „Hoffmanniana“ in zeitgenössischen Opernproduktionen

15h00 Pause-café

15h30-16h30 Table ronde / Werkstattgespräch: Penser et pratiquer l’intermédialité : regards croisés de jeunes chercheurs

Présidente : Nicole Colin (AMU)

avec Nadia Lichtig, Maria Tudosesco, Jeremy Fischbach, Lilli Werner

17h30 Pause

17h00-19h00 Communication et discussion / Vortrag und Diskussion: Les artistes peuvent-ils/elles faire de la recherche ? Les potentiels documentaires et forensiques d’une pratique intermédiale entre arts et sciences / Können KünstlerInnen forschen? Die dokumentarisch-forensischen Potenziale einer intermedialen Praktik zwischen Kunst und Wissenschaft

Présidente : Anna Guillo (AMU)

Nadav Joffe - INDEX / Forensic Architecture

Projection de “Mort de Zineb Redouane : la contre-expertise du tir de grenade”

19h00 Cocktail



Samedi 6 décembre 2025

9h30 Accueil café / Begrüßungskaffee

10h00-11h30 Partie IV – Relations aux images / Bildrelationen

Président : Timo Skrandies (HHU Düsseldorf)

• Manuela Bünzow (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe)

Dazwischen. Von der Interikonizität zum Interikonischen

• Antonina Tetzlaff (Universität Hamburg)

Der Codex an der Wand. Bild und Schrift im Brixner Domkreuzgang

• Chiara Ferro (Universität Göttingen)

Zwischen Zeichnung und Tapisserie. Der Prozess der visuellen Übersetzung von Dia Al-Azzawis „Massaker von Sabra und Shatila”

11h30-12h30 Discussion de clôture et perspectives / Abschlussdiskussion und Ausblick

12h30 Pause midi

14h00-18h00 Séminaire des doctorant·es du CDFA Conflits de culture – Cultures de conflit et des étudiant·es de master / Kolloquium für Doktoranden und Master Kulturkonflikte – Konfliktkulturen

14h00 Introduction et informations / Einführung und Informationen

Nicole Colin, Dorothee Kimmich, Andrea von Hülsen-Esch

15h00-18h00 Science Slam