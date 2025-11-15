Claude Simon, les arts et les artistes aujourd'hui. Pratiques et discours (Saint-Étienne)

Organisé par Cécile Yapaudjian-Labat (laboratoire ECLLA – Université Jean Monnet) et Pascal Mougin (laboratoire CERILAC – Université Paris Cité), en partenariat avec l’Association des lecteurs de Claude Simon), avec le soutien de l’Institut ARTS et de la Faculté Arts Lettres et Langues de Saint-Etienne.

Il y a quarante ans, le 17 octobre 1985, Claude Simon obtenait le Prix Nobel de littérature. Il y a vingt ans, le 5 juillet 2005, l'écrivain s'éteignait, à Paris, à l'âge de 91 ans. Ce double anniversaire nous offre une belle occasion de nous arrêter, pendant deux jours, sur l'œuvre de l'un des plus grands romanciers du XXe siècle et sur l'impulsion qu'elle a pu apporter, depuis, dans la création artistique. Nous souhaitons pour ce faire consacrer ce colloque international au sujet suivant : « Claude Simon, les arts et les artistes aujourd'hui. Pratiques et discours ». Certes, la question des arts chez Claude Simon a déjà été traitée : plusieurs essais, des articles, des expositions y ont été consacrés. Toutefois, la richesse du travail artistique et littéraire de Simon, la publication récente d'une pièce de théâtre inédite de l'auteur font qu'il reste de nombreux aspects à étudier encore. Mais aussi, il apparaît que plusieurs artistes aujourd'hui (peintres, plasticien.nes, cinéastes, dramaturges, comédien.nes, musicien.nes) revendiquent l'influence de Simon – de sa langue, son rythme, son univers singulier – sur leur propre travail de création ou du moins déclarent leur attachement à ses romans. Il nous a semblé important de nous interroger sur les caractéristiques de cette influence simonienne dans l'art aujourd'hui.

