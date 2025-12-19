Lecture performée par Denis Lavant des Fiches de Kafka (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse VD)

Lecture performée par Denis Lavant des Fiches Kafka

Samedi 17 janvier 2026, 19h00

À l’occasion du centenaire de la disparition de Franz Kafka, en 2024, les éditions Nous et La Muse en Circuit, centre national de création musicale français, publiaient Fiches, un coffret hybride – littéraire, visuel et musical –, développé autour d’une traduction inédite par Robert Kahn des Fiches de Zürau de l’écrivain pragois. Ces courtes notes incisives, réflexions philosophiques ou esthétiques, s’articulent dans cette œuvre à des dessins du bédéaste Marc-Antoine Mathieu et à des créations sonores et vidéos du compositeur Wilfried Wendling pour déployer toutes les résonances des mystérieux fragments kafkaïens.

Le comédien Denis Lavant, ayant également collaboré au projet éditorial en y prêtant sa voix, donnera à entendre sur scène des éclats puissants de l’univers de Kafka lors d’une lecture performée, augmentée de musiques électroniques et de projections.

Denis Lavant, comédien français né en 1961, commence sa carrière au théâtre dans les années huitante, après s’être intéressé au mime et au théâtre de rue. Il joue, entre autres, pour Antoine Vitez, Matthias Langhoff, Hans Peter Cloos et Dan Jemmett. Son parcours au cinéma est marqué par sa rencontre avec Leos Carax : il sera le héros de son premier long métrage, Boy Meets Girl (1984), puis collabore avec le cinéaste sur de nombreux projets, dont Mauvais sang (1986) et Les amants du Pont-Neuf (1991). Parmi ses autres films comptent Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet (2004), Michael Kohlhaas d’Arnaud des Pallières (2013) et Roqya de Saïd Belktibia (2023). En 2025, il joue dans l’adaptation par François Ozon de L’étranger d’Albert Camus. Grand amateur et diseur de poésie, il participe à diverses lectures radiophoniques, musicales ou théâtrales.