Chantier Serreau-Nouvelles humanités (Sorbonne nouvelle & Théâtre de la Tempête)

Le chantier Serreau-Nouvelles humanités, parti du Théâtre de la Tempête en 2021, revient à la Tempête le 8 janvier 2026, chargé d’une histoire importante pour l'Université Sorbonne Nouvelle et sa genèse, ainsi que celle des Arts & Médias.

En ouverture du colloque "D’une tempête à l’autre : vers de nouvelles humanités", une exposition est installée dans le hall des équipements artistiques qui raconte la naissance de ces nouvelles humanités.

L’exposition qui sera inaugurée le 7 janvier à 17h30 au campus Nation en présence de Coline Serreau, préfigure le projet de baptiser le grand hall rez-de-jardin du bâtiment Nation « Hall Jean-Marie Serreau », avec une petite plaque sur les Nouvelles humanités qui définissent la Sorbonne nouvelle.

Découvrir sur Fabula le programme de l’inauguration du 7 janvier au Campus Nation ainsi que le programme du colloque, avec deux projections le 7 janvier à 14h et 16h au cinéma du Campus Nation et le 8 janvier au Théâtre de la Tempête, tout le retour d’enquête du chantier...