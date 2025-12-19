Causeries sur les auteurs et les œuvres du programme d'agrégation 2026 (Rouen & en ligne)
« Causeries de l’agrégation des Lettres »
Université de Rouen Normandie
Mercredi 14 janvier 2026
Maison de l’Université – salle divisible Nord
3 place Émile Blondel, Mont-Saint-Aignan
Contact : yoan.boudes@univ-rouen.fr et sylvain.ledda@univ-rouen.fr
https://webconf.univ-rouen.fr/greenlight/yoa-sbx-2bm-lie
—
Programme
9h15 : accueil des participants et participantes
9h30 – Claire de Duras, Ourika, Édouard, Olivier ou Le Secret.
Discussion avec Olivier Ritz (Université Paris Cité) et Damien Zanone (Université Paris-Est Créteil), modérée par François Vanoosthuyse et Florence Filippi
10h30 – Antoinette Deshoulières, Poésies
Discussion avec Anne Régent-Susini (Université Sorbonne Nouvelle) et Sophie Tonolo (Académie française / UVSQ–DYPAC), modérée par Tony Gheeraert
11h30 – François Rabelais, Pantagruel
Discussion avec Blandine Perona (Université de Lille) et Jérémy Sagnier (Université de Lorraine), modérée par Sandra Provini
12h30-14h : pause
14h – Chrétien de Troyes, Cligès
Discussion avec Bénédicte Milland-Bove (Université Sorbonne Nouvelle) et Vanessa Obry (Université de Haute-Alsace), modérée par Yoan Boudes
15h – Alain-René Lesage, Turcaret et Crispin rival de son maître
Discussion avec Sophie Marchand (Sorbonne Université) et Lola Marcault (Université Paris Cité), modérée par Floriane Daguisé
16h – Jacques Roubaud, Quelque chose noir
Discussion avec Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle) et Stéphanie Thonnerieux (Université Lumière Lyon 2), modérée par Gaëlle Théval
17h : fin de la journée.
—
Lien de connexion à distance : https://webconf.univ-rouen.fr/greenlight/yoa-sbx-2bm-lie