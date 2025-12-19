Causeries sur les auteurs et les œuvres du programme d'agrégation 2026 (Rouen & en ligne)

« Causeries de l’agrégation des Lettres »

Université de Rouen Normandie

Mercredi 14 janvier 2026

Maison de l’Université – salle divisible Nord

3 place Émile Blondel, Mont-Saint-Aignan

Contact : yoan.boudes@univ-rouen.fr et sylvain.ledda@univ-rouen.fr

https://webconf.univ-rouen.fr/greenlight/yoa-sbx-2bm-lie

—

Programme

9h15 : accueil des participants et participantes

9h30 – Claire de Duras, Ourika, Édouard, Olivier ou Le Secret.

Discussion avec Olivier Ritz (Université Paris Cité) et Damien Zanone (Université Paris-Est Créteil), modérée par François Vanoosthuyse et Florence Filippi

10h30 – Antoinette Deshoulières, Poésies

Discussion avec Anne Régent-Susini (Université Sorbonne Nouvelle) et Sophie Tonolo (Académie française / UVSQ–DYPAC), modérée par Tony Gheeraert

11h30 – François Rabelais, Pantagruel

Discussion avec Blandine Perona (Université de Lille) et Jérémy Sagnier (Université de Lorraine), modérée par Sandra Provini

12h30-14h : pause

14h – Chrétien de Troyes, Cligès

Discussion avec Bénédicte Milland-Bove (Université Sorbonne Nouvelle) et Vanessa Obry (Université de Haute-Alsace), modérée par Yoan Boudes

15h – Alain-René Lesage, Turcaret et Crispin rival de son maître

Discussion avec Sophie Marchand (Sorbonne Université) et Lola Marcault (Université Paris Cité), modérée par Floriane Daguisé

16h – Jacques Roubaud, Quelque chose noir

Discussion avec Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle) et Stéphanie Thonnerieux (Université Lumière Lyon 2), modérée par Gaëlle Théval

17h : fin de la journée.

—

Lien de connexion à distance : https://webconf.univ-rouen.fr/greenlight/yoa-sbx-2bm-lie