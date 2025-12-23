Séminaire "Le comparatisme après Marcel Detienne", séance 3 : La comparaison comme méthode heuristique : concepts et plans d’analyse pour un comparatisme différentiel et relationnel, par Ute Heidmann (Paris & en ligne)

Association Antiquité, territoire des écarts

Séminaire « Le comparatisme après Detienne »

Programme initié par Claude Calame, Cassandre Martigny, Maxime Pierre, Marie Saint Martin

Séance 3 : La comparaison comme méthode heuristique : concepts et plans

d’analyse pour un comparatisme différentiel et relationnel

Ute Heidmann (Université de Lausanne)

Concevoir la comparaison comme méthode heuristique ouvre de nouvelles voies pour l’analyse des objets d’études des disciplines académiques qui recourent à cette opération mentale particulière. Le verbe comparer signifie « rapprocher des objets de nature différente pour en dégager un rapport d’égalité et examiner les rapports de ressemblance et de dissemblance » (Rey, DHLF). Selon cette définition lexicale, le comparatiste est tenu de prendre en compte plusieurs exigences épistémologiques inhérentes à cette méthode : il doit reconnaître que les phénomènes à comparer sont « de nature différente » : « Without differentiation and relation of some kind, comparison is not possible » affirme Earl Miner en excluant d’emblée l’universalisation et l’essentialisation de la pratique comparatiste heuristique. Il incombe ainsi au comparatiste d’établir les phénomènes à comparer dans « un rapport d’égalité » non-hiérarchisant pour en examiner autant les relations de ressemblance que de dissemblance, c’est-à-dire le processus de leur différenciation.



La nécessité de construire les comparables mise en évidence par Marcel Detienne est cruciale pour la comparaison heuristique, car elle évite les préconstruits qui ne sont plus interrogés.

L’injonction de construire les comparables requiert l’élaboration de critères d’analyse également pertinents pour les phénomènes anciens et modernes à comparer. Les analyses comparatives que Ute Heidmann mène depuis 25 ans sur des pratiques discursives et figuratives de l’Antiquité gréco-romaine et les façons complexes de les reconfigurer et réinventer dans les langues et cultures européennes ultérieures l’ont amenée à élaborer un réseau de concepts et de plans d’analyse dans le respect des exigences épistémologiques inhérentes à la comparaison heuristique. Dans son exposé pour l’association Antiquité, territoire des Ecarts, elle en présentera l’état théorique le plus récent.

Une partie des travaux publiés du professeur Ute Heidmann sont consultables sur le site Unisciences à cette adresse : https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=27317&LanCode=37

Date : 20 janvier 2026

Lieu : Université Paris Cité, site des Grands Moulins, Site des Grands Moulins (accès : 10 esplanade P. Vidal-Naquet), bât. C, salle 682C

https://u-paris.zoom.us/j/85610637537?pwd=9kbNLdCZ7XJVgBQa13SDg4iio5AcEh.1 Code d’accès : 985134