Agenda
Événements & colloques
Henri Gouhier. Méthode, histoire et philosophie moderne (Sorbonne)

Colloque « Henri Gouhier : Méthode, histoire et philosophie moderne »

Colloque « Henri Gouhier : Méthode, histoire et philosophie moderne »

Organisation :  Dan Arbib et Yoen Qian-Laurent

Sorbonne Université, Centre d’études cartésiennes (UR 3552 : « Métaphysique : histoires, transformations, actualité »)

En partenariat avec le CESDEL - Centro Dipartimentale di Studi su Descartes « Ettore Lojacono » (Université du Salento)

Programme

Mardi 18 novembre – Salle des Actes (Sorbonne) 

-       13h30 : Dan Arbib et Yoen Qian-Laurent : ouverture du colloque

 

Session 1 – Gouhier lecteur de Descartes : présidence : J-L. Marion, de l’Académie française

 

-     14h00 – Louis Rouquayrol (CNRS / Maison française d’Oxford) : Gouhier, Descartes et les notions communes

 

-     14h45 – Olivier Dubouclez (Université de Liège) : Le pantin et l'épouvantail. À propos du malin génie de Henri Gouhier 

 

-     15h30 – Raquel Lázaro Cantero (Université de Navarre) : Sainte Thérèse d’Avila constitue-t-elle un précédent de Descartes? Sur la connaissance de soi, l’intériorité et la sagesse chez les deux auteurs

 

16h15-16h30 : pause

 

Session 2 – Le cartésianisme et ses prolongements. Présidence : D. Kambouchner (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)

 

-     16h30 – Madeleine Ropars (Université de Caen Normandie) : Malebranche, un penseur de la formation ?

 

-     17h15 – Laura Moretti (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) : Un cartésianisme augustinisé sans création des vérités éternelles ? Le cas Desgabets

Mercredi 19 novembre - Salle des Actes (Sorbonne) 

Session 3 : Questions de méthode – présidence : Ph. Hamou (Sorbonne Université)

 

-       10h15 - Dan Arbib (Sorbonne Université) : L’expérience religieuse : du bergsonisme comme méthode en histoire de la philosophie

 

-       11h00 – Alberto De Vita (Vita-Salute San Raffaele) : Métaphysique, histoire, philosophie. Heidegger et Gouhier lecteurs de Descartes

 

Session 4 – Pascal et Montaigne de Gouhier (1) - Présidence S. De Franceschi (EPHE)

 

-     14h – Félix Barancy (Université de Lorraine) : “L’érudition est condition de la compréhension”. Gouhier face à la tradition pascalienne du XIXᵉ siècle

 

-     14h45 – Yoen Qian-Laurent (Sorbonne Université) : Henri Gouhier et les enjeux de la datation de De l’art de persuader

 

15h15 : pause

 

Session 5 - Pascal et Montaigne de Gouhier (2) - Présidence G. Belgioioso (Université du Salento)

  

-     15h30– Sylvain Josset (Sorbonne Université) : Une équivocité du cœur ? Henri Gouhier lecteur de Pascal

 

-     16h15 – Alberto Frigo (Université de Milan) : L’humanisme, l’anti-humanisme et Montaigne : une pierre d’achoppement

 

-     17h – Vincent Carraud (Sorbonne Université) : conclusions.