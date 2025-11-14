Henri Gouhier. Méthode, histoire et philosophie moderne (Sorbonne)

Colloque « Henri Gouhier : Méthode, histoire et philosophie moderne »

Organisation : Dan Arbib et Yoen Qian-Laurent

Sorbonne Université, Centre d’études cartésiennes (UR 3552 : « Métaphysique : histoires, transformations, actualité »)

En partenariat avec le CESDEL - Centro Dipartimentale di Studi su Descartes « Ettore Lojacono » (Université du Salento)

—

Programme

Mardi 18 novembre – Salle des Actes (Sorbonne)

- 13h30 : Dan Arbib et Yoen Qian-Laurent : ouverture du colloque

Session 1 – Gouhier lecteur de Descartes : présidence : J-L. Marion, de l’Académie française

- 14h00 – Louis Rouquayrol (CNRS / Maison française d’Oxford) : Gouhier, Descartes et les notions communes

- 14h45 – Olivier Dubouclez (Université de Liège) : Le pantin et l'épouvantail. À propos du malin génie de Henri Gouhier

- 15h30 – Raquel Lázaro Cantero (Université de Navarre) : Sainte Thérèse d’Avila constitue-t-elle un précédent de Descartes? Sur la connaissance de soi, l’intériorité et la sagesse chez les deux auteurs

16h15-16h30 : pause

Session 2 – Le cartésianisme et ses prolongements. Présidence : D. Kambouchner (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)

- 16h30 – Madeleine Ropars (Université de Caen Normandie) : Malebranche, un penseur de la formation ?

- 17h15 – Laura Moretti (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) : Un cartésianisme augustinisé sans création des vérités éternelles ? Le cas Desgabets

—

Mercredi 19 novembre - Salle des Actes (Sorbonne)

Session 3 : Questions de méthode – présidence : Ph. Hamou (Sorbonne Université)

- 10h15 - Dan Arbib (Sorbonne Université) : L’expérience religieuse : du bergsonisme comme méthode en histoire de la philosophie

- 11h00 – Alberto De Vita (Vita-Salute San Raffaele) : Métaphysique, histoire, philosophie. Heidegger et Gouhier lecteurs de Descartes

Session 4 – Pascal et Montaigne de Gouhier (1) - Présidence S. De Franceschi (EPHE)

- 14h – Félix Barancy (Université de Lorraine) : “L’érudition est condition de la compréhension”. Gouhier face à la tradition pascalienne du XIXᵉ siècle

- 14h45 – Yoen Qian-Laurent (Sorbonne Université) : Henri Gouhier et les enjeux de la datation de De l’art de persuader

15h15 : pause

Session 5 - Pascal et Montaigne de Gouhier (2) - Présidence G. Belgioioso (Université du Salento)

- 15h30– Sylvain Josset (Sorbonne Université) : Une équivocité du cœur ? Henri Gouhier lecteur de Pascal

- 16h15 – Alberto Frigo (Université de Milan) : L’humanisme, l’anti-humanisme et Montaigne : une pierre d’achoppement

- 17h – Vincent Carraud (Sorbonne Université) : conclusions.