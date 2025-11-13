ILCEA n° 60 / 2025 : "Production et médiation littéraires des femmes en Russie au tournant du XXIe s. : de la littérature féminine à l’écriture féministe"

Le numéro 60 de la revue ILCEA s’intéresse à la période riche et complexe de production et médiation littéraires des femmes en Russie, délimitée d’un côté par l’apparition du groupe Nouvelles Amazones, et de l’autre par l’activité du réseau F‑pis’mo.

Il ressort de cette vision globale du phénomène que le début du XXIe siècle a constitué un véritable âge d’or pour la littérature féministe de langue russe. Malgré un climat politique défavorable, les autrices et médiatrices de la nouvelle vague (2010‑2022) sont allées beaucoup plus loin que leurs aînées, en multipliant et diversifiant les supports, les types d’activités et les projets. Confrontées à l’animosité, voire à l’hostilité persistante d’un certain nombre d’acteurs traditionnels de la culture, elles ont créé des lieux « sûrs », propices à une parole libre.

Cette dimension collective de l’écriture féministe permet de lutter contre l’invisibilisation infligée aux femmes qui écrivent en Russie. C’est une résistance à la fois esthétique et politique, car il s’agit de créer une langue capable d’exprimer, et parfois de dénoncer ce qui n’avait pas encore pu être dit, notamment la violence faite aux femmes, les traumatismes subis par le corps féminin, les questions d’identité sexuelle ou de genre, etc.

Aujourd’hui plus que jamais, alors que la plupart de ces autrices et médiatrices ont été contraintes à l’exil par la guerre ou par le renforcement de la censure, cette résistance et cette sororité sont nécessaires.

Sommaire…

Avertissement

Olga Blinova, Isabelle Després et Anna ShcherbakovaIntroduction [Texte intégral]

Pratiquer et penser la littérature au féminin

Ирина Савкина«Жена, которая училась летать», или были ли писательницы Северо-Запада России «новыми амазонками»? [Texte intégral] « La femme qui apprenait à voler », ou Les écrivaines du Nord-Ouest de la Russie, étaient-elles des « nouvelles amazones » ?“A woman who learned to fly”, or Were Women Writers of Northwest Russia the “New Amazons”?

Юлия А. Маричик-СьолиВызов «Новых амазонок»: истоки, проблемы, метафорика [Texte intégral] Le défi des « Nouvelles amazones » : sources, problèmes, métaphorisationThe Challenge of “New Amazons”: Origins, Problems, Metaphors

Anatoly TokmakovNina Sadur sur le féminisme et l’écriture féminine : une « production de second ordre » ? [Texte intégral] Nina Sadour on Feminism and Feminine Writing: “Second Order” Production?Нина Садур о феминизме и женском письме: «некая второсортность»?

Liz Escalle-DyachenkoInscrire des subjectivités lesbiennes dans le canon de la poésie russophone contemporaine ? [Texte intégral] Stratégies d’écriture et imaginaires des autrices de l’anthologie Le Lû Li (2008)Лесбийские субъективности в каноне современной русскоязычной поэзии? Стратегии письма и репрезентации авторок антологии Ле Лю Ли (2008)Writing Lesbian Subjectivities in the Canon of Contemporary Russian-Language Poetry? Literary Strategies and Imagining of the Authors of Le Lyu Li (2008)

Laboratoire de l’écriture féministe : nouveaux projets, nouvelles autrices et médiatrices

Юлия С. ПодлубноваНовая волна феминизма в русскоязычной литературе: конец 2010-х — начало 2020-х гг. [Texte intégral] La nouvelle vague féministe dans la littérature russophone : de la fin des années 2010 au début des années 2020The New Wave of Feminism in Russian Literature: End of 2010s ‒ Beginning of 2020s

Maria Bikbulatova et Lenny SmirnovaDonner la voi∙e∙x à l’écriture féministe en langue russe : Ф‑письмо [Texte intégral] Giving a Voice to Feminist Writing in Russian Language: Ф‑письмоСделать видимым феминистское письмо на русском языке: Ф‑письмо

Sylvia ChassaingDu matrimoine à la sororité [Texte intégral] Articuler traduction, édition et enseignement de l’écriture créative dans la Russie des années 2010 et 2020From Women’s Literary Legacy to Sorority: Articulating Translation, Publishing, and Teaching Creative Writing in Russia in the 2010s and 2020sОт женского наследия к сестринству: Сочетание перевода, издательского дела ипреподавания творческого письма в России 2010-х и 2020-х годов

Алла МитрофановаПосткиберфеминизм 2010-х гг. в русскоязычной литературе и искусстве постсоветского пространства, или почему все невольно становятся киберфеминистками? [Texte intégral] Post-cyberféminisme des années 2010 dans la littérature russophone et dans l’art de l’espace post-soviétique, ou pourquoi tout le monde devient involontairement cyberféministe ?Post-Cyberfeminism of the 2010s in Russian-language Literature and Art of the Post-Soviet Space, or Why Everyone Unwittingly Becomes Cyberfeminist?

L’écriture féministe et sa réception

Francesca Lazzarin« Ne faites pas de mal à une seule d’entre nous ». Trois jeunes poétesses russes contre la « violence omniprésente » [Texte intégral] “Don’t Hurt a Single One of Us”. Three Young Russian Poetesses Against “Omnipresent Violence”«Не бейте никого из нас никогда». Три молодые русские поэтессы против «повсеместного насилия»

Pascale Melani28 jours, ou le Temps des femmes [Texte intégral] 28 days, or Women’s Time28 дней, или Женское время

Kateryna TarasiukQuelle lectrice pour les textes de la prose féminine contemporaine russe de la jeune génération ? [Texte intégral] What Kind of Reader for the Contemporary Prose of the Young Generation of Russian Women Writers?Современная проза молодых российских писательниц и её читательницы

Annexe

Анна А. ГолубковаКраткий обзор русскоязычных женских литературных проектов второй половины 2010-х годов [Texte intégral] Bref aperçu des projets littéraires féminins de langue russe de la seconde moitié des années 2010 Women’s Literary Projects the Second Half of the 2010s

Recension

Myriam GeiserBeate Baumann, Sprache, Kultur, polyphone Narration: Entwicklungen im postmigrantischen Deutschland [Texte intégral] Berlin : Frank & Timme, 2024, 242 p.

Laure GautherotVincent Balnat et Barbara Kaltz (dir.), Genus und Geschlecht in europäischen Sprachen. Geschichte und Gegenwart [Texte intégral] Tübingen : Narr Verlag, 2025, 468 p.