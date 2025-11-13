De ville en ville. Retracer les circulations et réseaux urbains au prisme des mobilités féminines (Champs-sur-Marne)
Colloque pluridisciplinaire
20-21 novembre 2025
Université Gustave Eiffel
20 novembre 2025 (auditorium Bienvenüe)
9h00-9h30 – Accueil et introduction
VIVRE ET PENSER LES CIRCULATIONS DU MOYEN-ÂGE À NOS JOURS
Présidence : Suzanne Duval
- 9h30-9h55 – Anna Loba (Univ. Adam Mickiewicz, Poznań), Paris-Poissy : mobilité immobile et immobilité mobile de Christine de Pizan
- 9h55-10h20 – Judith Bogaert (Univ. Polytechnique Hauts-de-France), Vivre la ville sans les siens : expérience urbaine empêchée des femmes migrantes en Île-de-France
- 10h20-10h45 – Emily Egan (UGE), Le séjour au pair connecté : migration et résistances numériques
- 10h45-11h15 – Questions et pause
MOBILITÉS INTRA-URBAINES CONTEMPORAINES : CONTRAINTES ET STRATÉGIES D’ÉMANCIPATION
Présidence : Mari Oiry Varacca
- 11h15-11h40 – Marie Godo (Univ. de Tours), Les marches féministes de nuit : des mobilités urbaines subversives
- 11h40-12h10 – Gonçal Cerdà Beneito (LVMT, ENPC, UGE), Mobilité urbaine des mères solos franciliennes : stratégies pour composer avec un quotidien complexe
- 12h10-14h00 – Questions et pause déjeuner
INSCRIRE LES TRACES DES CIRCULATIONS
Présidence : Diane Roussel
- 14h00-14h25 – Béatrice Mousli (University of Southern California), Photographier Pékin : Hélène Hoppenot, Roberte Dolléans, Hedda Hammer
- 14h25-14h50 – Marta Francia (UGE), Sur les traces de Catherine de Médicis : images, symboles et pouvoir politique pendant le Grand Tour
- 14h50-15h15 – Fanny Giraudier (Univ. Lumière Lyon 2, Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes), Élisabeth de Nassau : De Delft à Sedan, une duchesse dans une Europe marquée par les conflits religieux
- 15h15-15h45 – Questions et pause
CIRCULATION DES SAVOIRS DE VILLE EN VILLE
Présidence : Claire Delahaye
- 15h45-16h10 – Natania Meeker (University of Southern California), Reception and retransmission in the work of Frances Wright: feminist materialist philosophy and urban circulation in the nineteenth century
- 16h10-16h35 – Maria Tamboukou (University of East London), The Velocity of Thought: Travelling with Sofia Kovalevskaya
- 16h35-17h00 – Questions et pause
17h00 – 18h00 – Présentation de la bande dessinée Sofia Kovalevskaïa d’Alice Milani et table ronde avec Alice Milani, Maria Tamboukou animée par Isabelle Chalendar et Caroline Trotot
21 novembre 2025 (amphithéâtre Blaise Pascal de l’IUT de Marne-la-Vallée)
9h15-9h30 – Accueil
RÉSEAUX ET STRATÉGIES ÉCONOMIQUES FÉMININES
Présidence : Corine Maitte
- 9h30-9h55 – Marie-Françoise Alamichel (UGE), D’une ville à l’autre. Femmes en mouvement dans l’Angleterre médiévale : commerces, déplacements, pèlerinages
- 9h55-10h20 – Claire Huet (Univ. Aix-Marseille), Les chaînes invisibles du crédit : circulations féminines à Montpellier et Marseille au XVIIIe siècle
- 10h20-10h45 – Romain Facchini (Collège international Jacques Monod), Gouverner les échanges et occuper la ville : mobilités marchandes féminines et maîtrise de l’espace urbain à Marseille au XVIIIe siècle
- 10h45-11h15 – Questions et pause
Présidence : Nicole Dufournaud
- 11h15-11h40 – Anne Montenach (Univ. d’Aix-Marseille), Entrepreneuriat féminin, travail en famille et mobilité : itinéraire d’une marchande de modes dans l’Europe urbaine du XVIIIe siècle
- 11h40-12h05 – Clara Chauvel-Thébault (Univ. Paris Cité), Pratiques de la ville de femmes marginalisées dans Londres et Paris au XIXe siècle : contrôle, résistances, réseaux
- 12h05-13h45 – Questions et pause déjeuner
CIRCULATIONS ET RÉSEAUX : NÉGOCIER SA PLACE
Présidence : Mathilde Larrère
- 13h45-14h10 – Cécile Beghin (EHESS, Lycée J. Jaurès, Montreuil) – Lucie Laumonier (Concordia University, Montréal), Circulations féminines dans les villes du Bas-Languedoc à la fin du Moyen Âge
- 14h10-14h35 – Virginie Adane (Nantes Université), Des portes à l’auberge : spatialiser la mixité des échanges à Albany au XVIIe siècle
- 14h35-15h00 – Claire Saunier-Le Foll (Univ. du Havre-Normandie), De Nîmes au Havre : réseaux et circulation des idées d’Agathe Fabre-Romain, lingère féministe au tournant du siècle
- 15h00-15h30 – Questions et pause
MOBILITÉS TOURISTIQUES ET RAPPORTS DE DOMINATION
Présidence : Joanne Le Bars
- 15h30-15h55 – Myriam Elbichr (Univ. d’Angers), Pratiquer l’espace touristique au prisme des zones géographiques : lecture intersectionnelle chez des femmes héritières de la migration marocaine entre France et Maroc
- 15h55-16h20 – Anissa Ouamrane-Saboukoulou (UPEC), « Le triangle des beurettes » : entre contraintes et émancipation, une analyse intersectionnelle des mobilités touristiques féminines en Thaïlande
- 16h20-16h30 – Questions
- 16h30-16h45 – Clôture
Comité d’organisation : Claire Delahaye, Marta Francia, Philippe Gambette, Mathilde Larrère, Mari Oiry-Varacca, Caroline Trotot.
Le colloque a lieu à l’Université Gustave Eiffel, sur le campus de la Cité Descartes à Champs-sur-Marne, accessible en RER A par l’arrêt Noisy-Champs (depuis Paris, direction Torcy ou Marne-la-Vallée, sortir en tête de train, puis sortir de la station à droite après les portillons) :
le 20 novembre à l’auditorium Bienvenüe (14-20 boulevard Newton, Champs-sur-Marne) ;
le 21 novembre dans l’amphithéâtre Blaise-Pascal de l’IUT de Marne-la-Vallée (2 rue Albert-Einstein, Champs-sur-Marne).