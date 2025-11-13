De ville en ville. Retracer les circulations et réseaux urbains au prisme des mobilités féminines (Champs-sur-Marne)

De ville en ville. Retracer les circulations et réseaux urbains au prisme des mobilités féminines

Colloque pluridisciplinaire

20-21 novembre 2025

Université Gustave Eiffel

20 novembre 2025 (auditorium Bienvenüe)

9h00-9h30 – Accueil et introduction

VIVRE ET PENSER LES CIRCULATIONS DU MOYEN-ÂGE À NOS JOURS

Présidence : Suzanne Duval

9h30-9h55 – Anna Loba (Univ. Adam Mickiewicz, Poznań), Paris-Poissy : mobilité immobile et immobilité mobile de Christine de Pizan

9h55-10h20 – Judith Bogaert (Univ. Polytechnique Hauts-de-France), Vivre la ville sans les siens : expérience urbaine empêchée des femmes migrantes en Île-de-France

10h20-10h45 – Emily Egan (UGE), Le séjour au pair connecté : migration et résistances numériques

10h45-11h15 – Questions et pause

MOBILITÉS INTRA-URBAINES CONTEMPORAINES : CONTRAINTES ET STRATÉGIES D’ÉMANCIPATION

Présidence : Mari Oiry Varacca

11h15-11h40 – Marie Godo (Univ. de Tours), Les marches féministes de nuit : des mobilités urbaines subversives

11h40-12h10 – Gonçal Cerdà Beneito (LVMT, ENPC, UGE), Mobilité urbaine des mères solos franciliennes : stratégies pour composer avec un quotidien complexe

12h10-14h00 – Questions et pause déjeuner

INSCRIRE LES TRACES DES CIRCULATIONS

Présidence : Diane Roussel

14h00-14h25 – Béatrice Mousli (University of Southern California), Photographier Pékin : Hélène Hoppenot, Roberte Dolléans, Hedda Hammer

14h25-14h50 – Marta Francia (UGE), Sur les traces de Catherine de Médicis : images, symboles et pouvoir politique pendant le Grand Tour

14h50-15h15 – Fanny Giraudier (Univ. Lumière Lyon 2, Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes), Élisabeth de Nassau : De Delft à Sedan, une duchesse dans une Europe marquée par les conflits religieux

15h15-15h45 – Questions et pause

CIRCULATION DES SAVOIRS DE VILLE EN VILLE

Présidence : Claire Delahaye

15h45-16h10 – Natania Meeker (University of Southern California), Reception and retransmission in the work of Frances Wright: feminist materialist philosophy and urban circulation in the nineteenth century

16h10-16h35 – Maria Tamboukou (University of East London), The Velocity of Thought: Travelling with Sofia Kovalevskaya

16h35-17h00 – Questions et pause

17h00 – 18h00 – Présentation de la bande dessinée Sofia Kovalevskaïa d’Alice Milani et table ronde avec Alice Milani, Maria Tamboukou animée par Isabelle Chalendar et Caroline Trotot

21 novembre 2025 (amphithéâtre Blaise Pascal de l’IUT de Marne-la-Vallée)

9h15-9h30 – Accueil

RÉSEAUX ET STRATÉGIES ÉCONOMIQUES FÉMININES

Présidence : Corine Maitte

9h30-9h55 – Marie-Françoise Alamichel (UGE), D’une ville à l’autre. Femmes en mouvement dans l’Angleterre médiévale : commerces, déplacements, pèlerinages

9h55-10h20 – Claire Huet (Univ. Aix-Marseille), Les chaînes invisibles du crédit : circulations féminines à Montpellier et Marseille au XVIIIe siècle

10h20-10h45 – Romain Facchini (Collège international Jacques Monod), Gouverner les échanges et occuper la ville : mobilités marchandes féminines et maîtrise de l’espace urbain à Marseille au XVIIIe siècle

10h45-11h15 – Questions et pause

Présidence : Nicole Dufournaud

11h15-11h40 – Anne Montenach (Univ. d’Aix-Marseille), Entrepreneuriat féminin, travail en famille et mobilité : itinéraire d’une marchande de modes dans l’Europe urbaine du XVIIIe siècle

11h40-12h05 – Clara Chauvel-Thébault (Univ. Paris Cité), Pratiques de la ville de femmes marginalisées dans Londres et Paris au XIXe siècle : contrôle, résistances, réseaux

12h05-13h45 – Questions et pause déjeuner

CIRCULATIONS ET RÉSEAUX : NÉGOCIER SA PLACE

Présidence : Mathilde Larrère

13h45-14h10 – Cécile Beghin (EHESS, Lycée J. Jaurès, Montreuil) – Lucie Laumonier (Concordia University, Montréal), Circulations féminines dans les villes du Bas-Languedoc à la fin du Moyen Âge

14h10-14h35 – Virginie Adane (Nantes Université), Des portes à l’auberge : spatialiser la mixité des échanges à Albany au XVIIe siècle

14h35-15h00 – Claire Saunier-Le Foll (Univ. du Havre-Normandie), De Nîmes au Havre : réseaux et circulation des idées d’Agathe Fabre-Romain, lingère féministe au tournant du siècle

15h00-15h30 – Questions et pause

MOBILITÉS TOURISTIQUES ET RAPPORTS DE DOMINATION

Présidence : Joanne Le Bars

15h30-15h55 – Myriam Elbichr (Univ. d’Angers), Pratiquer l’espace touristique au prisme des zones géographiques : lecture intersectionnelle chez des femmes héritières de la migration marocaine entre France et Maroc

15h55-16h20 – Anissa Ouamrane-Saboukoulou (UPEC), « Le triangle des beurettes » : entre contraintes et émancipation, une analyse intersectionnelle des mobilités touristiques féminines en Thaïlande

16h20-16h30 – Questions

16h30-16h45 – Clôture

Comité d’organisation : Claire Delahaye, Marta Francia, Philippe Gambette, Mathilde Larrère, Mari Oiry-Varacca, Caroline Trotot.

Le colloque a lieu à l’Université Gustave Eiffel, sur le campus de la Cité Descartes à Champs-sur-Marne, accessible en RER A par l’arrêt Noisy-Champs (depuis Paris, direction Torcy ou Marne-la-Vallée, sortir en tête de train, puis sortir de la station à droite après les portillons) :

le 20 novembre à l’auditorium Bienvenüe (14-20 boulevard Newton, Champs-sur-Marne) ;

le 21 novembre dans l’amphithéâtre Blaise-Pascal de l’IUT de Marne-la-Vallée (2 rue Albert-Einstein, Champs-sur-Marne).