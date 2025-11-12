Colloque international "Casanova et nous. 1725-2025"

Université de Liège, 20-21 novembre 2025

JEUDI 20 NOVEMBRE 2025

Université de Liège, Salle des professeurs (A1/1/11), place du 20-août, 7, 4000 Liège

9h00 Accueil des participantes et participants

9h15 Mot d’accueil – Françoise Tilkin et Hélène Miesse (ULiège)

9h30 Introduction – Philippe Raxhon, Président-directeur du GEDLER (ULiège)

Session 1 Casanova et nous - Présidence : Bruno Demoulin (ULiège)

10h00 Flávio Borda D’Água (Bibliothèque de Genève)

Casanova chez Voltaire : un dialogue de deux générations et une certaine idée d’Europe

10h30 Alexandre Smitz (ULiège)

Casanova chez nous : contexte et traces du passage d'un aventurier en Principauté de Liège

11h00 Discussion/pause

Session 2 Casanova et la séduction - Présidence : Antonio Trampus (Università Ca’ Foscari)

11h45 Clémence Carrasco-Vaudon (Université de Toulouse II Jean Jaurès)

Séduire en jouant, jouer en séduisant : les jeux et les femmes chez Casanova

12h15 Raphaëlle Brin (ENS de Lyon)

« Je leur ai demandé pardon si j’avais disposé d’elles sans leur consentement » (Histoire de ma vie) : relire Casanova à l'aune des débats contemporains sur le consentement

12h45 Discussion et lunch

Session 3 Un roman méconnu de Casanova : Icosameron - Présidence : Raphaëlle Brin (ENS de Lyon)

14h00 Jean-Christophe Igalens (Université Grenoble Alpes)

Mouvement et immobilité dans l'Icosameron

14h30 Guido Scaravilli (ULiège)

Sur la narration intransitive de Casanova : réflexion sur les paratextes et la narration de l'Icosameron

15h00 Discussion/pause

15h45 Barnabé Piret (ULiège)

Casanova à l’épreuve de l’Icosameron

16h15 Françoise Tilkin (ULiège) et Paul Thirion (ULiège Library)

Le Duxionnaire ou comment apprivoiser le Nachlass de Casanova. L'exemple de l'Icosameron

16h45 Discussion/pause

17h30 Projection de l’Icosameron (Compagnie de Capes et de Mots)

—

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025

CESW, Le Vertbois, salle Wallonie, rue du Vertbois, 13c, 4000 Liège

9h00 Accueil des participantes et participants

Session 4 Casanova dans le temps - Présidence : Valérie Leyh (UNamur)

9h15 Elena Grazioli (Università degli Studi di Milano)

Casanova et le XVIIIᵉ siècle « réformateur » : un plan pour l’Ospedale degli Incurabili

9h45 Veronica Granata (ULiège)

Casanova dans la presse française du XIXe siècle : lectures, débats, appropriations

10h15 Discussion/pause

11h00 Vera Viehöver (ULiège)

L'édition des Mémoires de Casanova par Franz Blei (1925) dans le contexte de la transmission de l'érotisme littéraire français dans l'espace germanophone au début du XXe siècle

11h30 Jean-Marc Lanteri (Université de Lille)

Le Casanova de David Greig ou La République transgressive

12h00 Discussion et lunch

Session 5 Réception de Casanova - Présidence : Philippe Raxhon (ULiège)

13h45 Antonio Trampus (Université Ca' Foscari de Venise)

La mémoire reconquise : le mythe de Casanova en Italie, de la condamnation dans l’Index des livres interdits à l’Édition nationale des œuvres (2025)

14h15 Hélène Miesse (ULiège)

La réception de Casanova dans les manuels universitaires italiens

14h45 Claudine Valesio (ULiège)

Casanova et l’école. La réception de Casanova dans les manuels scolaires français pour le lycée, les programmes du BAC et les sujets des examens nationaux

15h15 Discussion/pause

16h00 Casanova Fantasmagorique – Fantaisie contée. Pistes de travail du futur spectacle (Compagnie De Capes et de Mots)

16h30 Conclusions

17h00 Verre de clôture

—

Ce colloque est organisé avec le soutien du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, de l’Université de Liège (RISE), de la Faculté de Philosophie et Lettres, de l’Unité de Recherche Traverses.

Responsables scientifiques

Étienne Famerie, professeur émérite de philologie classique à l’Université de Liège

Veronica Granata, maître de conférences à l’Université de Liège (Histoire du livre et des bibliothèques)

Hélène Miesse, chargée de cours en langue et littérature italiennes à l’Université de Liège

Philippe Raxhon, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Liège

Françoise Tilkin, professeur honoraire de langues et littératures romanes à l’Université de Liège (Littérature française des 17e et 18e siècles et Analyse textuelle)

La participation est libre mais l’inscription souhaitée :

f.tilkin@uliege.be – helene.miesse@uliege.be

Plus d’informations sur le site du Groupe d’Étude du Dix-huitième siècle, des Lumières Et des Révolutions (GEDLER) :https://www.gedler.uliege.be/cms/c_12674900/fr/gedler