Casanova et nous. 1725-2025 (Université de Liège)
Colloque international "Casanova et nous. 1725-2025"
Université de Liège, 20-21 novembre 2025
JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Université de Liège, Salle des professeurs (A1/1/11), place du 20-août, 7, 4000 Liège
9h00 Accueil des participantes et participants
9h15 Mot d’accueil – Françoise Tilkin et Hélène Miesse (ULiège)
9h30 Introduction – Philippe Raxhon, Président-directeur du GEDLER (ULiège)
Session 1 Casanova et nous - Présidence : Bruno Demoulin (ULiège)
10h00 Flávio Borda D’Água (Bibliothèque de Genève)
Casanova chez Voltaire : un dialogue de deux générations et une certaine idée d’Europe
10h30 Alexandre Smitz (ULiège)
Casanova chez nous : contexte et traces du passage d'un aventurier en Principauté de Liège
11h00 Discussion/pause
Session 2 Casanova et la séduction - Présidence : Antonio Trampus (Università Ca’ Foscari)
11h45 Clémence Carrasco-Vaudon (Université de Toulouse II Jean Jaurès)
Séduire en jouant, jouer en séduisant : les jeux et les femmes chez Casanova
12h15 Raphaëlle Brin (ENS de Lyon)
« Je leur ai demandé pardon si j’avais disposé d’elles sans leur consentement » (Histoire de ma vie) : relire Casanova à l'aune des débats contemporains sur le consentement
12h45 Discussion et lunch
Session 3 Un roman méconnu de Casanova : Icosameron - Présidence : Raphaëlle Brin (ENS de Lyon)
14h00 Jean-Christophe Igalens (Université Grenoble Alpes)
Mouvement et immobilité dans l'Icosameron
14h30 Guido Scaravilli (ULiège)
Sur la narration intransitive de Casanova : réflexion sur les paratextes et la narration de l'Icosameron
15h00 Discussion/pause
15h45 Barnabé Piret (ULiège)
Casanova à l’épreuve de l’Icosameron
16h15 Françoise Tilkin (ULiège) et Paul Thirion (ULiège Library)
Le Duxionnaire ou comment apprivoiser le Nachlass de Casanova. L'exemple de l'Icosameron
16h45 Discussion/pause
17h30 Projection de l’Icosameron (Compagnie de Capes et de Mots)
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025
CESW, Le Vertbois, salle Wallonie, rue du Vertbois, 13c, 4000 Liège
9h00 Accueil des participantes et participants
Session 4 Casanova dans le temps - Présidence : Valérie Leyh (UNamur)
9h15 Elena Grazioli (Università degli Studi di Milano)
Casanova et le XVIIIᵉ siècle « réformateur » : un plan pour l’Ospedale degli Incurabili
9h45 Veronica Granata (ULiège)
Casanova dans la presse française du XIXe siècle : lectures, débats, appropriations
10h15 Discussion/pause
11h00 Vera Viehöver (ULiège)
L'édition des Mémoires de Casanova par Franz Blei (1925) dans le contexte de la transmission de l'érotisme littéraire français dans l'espace germanophone au début du XXe siècle
11h30 Jean-Marc Lanteri (Université de Lille)
Le Casanova de David Greig ou La République transgressive
12h00 Discussion et lunch
Session 5 Réception de Casanova - Présidence : Philippe Raxhon (ULiège)
13h45 Antonio Trampus (Université Ca' Foscari de Venise)
La mémoire reconquise : le mythe de Casanova en Italie, de la condamnation dans l’Index des livres interdits à l’Édition nationale des œuvres (2025)
14h15 Hélène Miesse (ULiège)
La réception de Casanova dans les manuels universitaires italiens
14h45 Claudine Valesio (ULiège)
Casanova et l’école. La réception de Casanova dans les manuels scolaires français pour le lycée, les programmes du BAC et les sujets des examens nationaux
15h15 Discussion/pause
16h00 Casanova Fantasmagorique – Fantaisie contée. Pistes de travail du futur spectacle (Compagnie De Capes et de Mots)
16h30 Conclusions
17h00 Verre de clôture
Ce colloque est organisé avec le soutien du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, de l’Université de Liège (RISE), de la Faculté de Philosophie et Lettres, de l’Unité de Recherche Traverses.
Responsables scientifiques
Étienne Famerie, professeur émérite de philologie classique à l’Université de Liège
Veronica Granata, maître de conférences à l’Université de Liège (Histoire du livre et des bibliothèques)
Hélène Miesse, chargée de cours en langue et littérature italiennes à l’Université de Liège
Philippe Raxhon, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Liège
Françoise Tilkin, professeur honoraire de langues et littératures romanes à l’Université de Liège (Littérature française des 17e et 18e siècles et Analyse textuelle)
La participation est libre mais l’inscription souhaitée :
f.tilkin@uliege.be – helene.miesse@uliege.be
Plus d’informations sur le site du Groupe d’Étude du Dix-huitième siècle, des Lumières Et des Révolutions (GEDLER) :https://www.gedler.uliege.be/cms/c_12674900/fr/gedler