Présentation du n° 60 de Genesis « Sciences exactes au brouillon » - Séminaire général de critique génétique (ITEM, Paris)

L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à la séance du Séminaire général de critique génétique 2025-2026 le

mardi 2 décembre 2025, de 17h à 19h,

pour la présentation du n° 60 de la revue Genesis « Sciences exactes au brouillon » par Emmylou Haffner (ITEM et Caphés, CNRS), Martha Cecilia Bustamante (SPHERE), Christophe Eckes (AHP, Université de Lorraine) et David Waszek (ITEM, ENS).

Le numéro de Genesis sur les sciences exactes au brouillon propose de revisiter certaines questions liées aux applications de la critique génétique aux manuscrits scientifiques. Nous présentons de nouvelles études de cas et réflexions méthodologiques en histoire des sciences, intégrant pour la première fois les mathématiques aux études génétiques. Les études de cas proposées permettent d’entrer dans la fabrique même des textes scientifiques, et montrent la fécondité historique et épistémologique de l’utilisation de la critique génétique en histoire des sciences, ouvrant de nouvelles voies à qui s’intéresse à la construction des savoirs.

Martha Cecilia Bustamante (SPHERE). Historienne des sciences et de textes, spécialisée en histoire de la physique et de manuscrits scientifiques (XIXe-XXème siècles). Ses recherches touchent au développement de la théorie quantique en France. Elle privilégie un dialogue constant entre l’histoire des sciences et l’histoire des textes. En 2020 elle a publié le livre A l’aube de la théorie des quanta. Notes inédites d’Emile Borel sur un cours de Paul Langevin au Collège de France (1912-1913) (Brepols). En 2021, l’Académie des sciences lui a décernée le prix Paul Doisteau-Emile Blutet de l’information scientifique pour l’ensemble de ses travaux.

Emmylou Haffner (ITEM et Caphés, CNRS). Emmylou Haffner est docteure en histoire et philosophie des mathématiques et chargée de recherches CNRS à l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (École Normale Supérieure). Ses recherches se concentrent sur l’histoire des mathématiques aux XIXe et XXe siècles, avec un intérêt particulier pour les processus de création et fabrication des savoirs dans les manuscrits mathématiques.

Christophe Eckes est maître de conférences en histoire des mathématiques à l’Université de Lorraine et est rattaché aux Archives Henri-Poincaré (UMR 7117 CNRS). Il est chercheur associé à l’Institut des textes et manuscrits modernes et, depuis octobre 2023, il coordonne avec Emmylou Haffner un projet de recherche financé par l’ANR sur la genèse des Éléments de mathématique de Bourbaki (Bourbaki, nouvelles archives, nouvelles approches, BANANA). Il a récemment fait paraître une contribution sur le philosophe des mathématiques et Résistant Albert Lautman (1908-1944) – compagnon de route des membres fondateurs de Bourbaki –, dans Ralf Krömer, Emmylou Haffner (éds.), Duality in 19th and 20th century mathematical thinking, Basel, Birkhäuser, 2024.

David Waszek (ITEM, ENS). Normalien en mathématiques, docteur en philosophie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, David Waszek a été chercheur post-doctoral à l’université McGill (Montréal) puis au CNRS (Archives Henri Poincaré, Nancy). Il est actuellement chercheur contractuel à l’École Normale Supérieure, rattaché à l’équipe Manuscrits scientifiques de l’ITEM. À la croisée de l’histoire et de la philosophie des sciences, ses recherches portent sur le rôle, en mathématiques et en logique, des formes d’expression utilisées.

La séance aura lieu dans la salle U209 de l'École normale supérieure, 29 rue d'Ulm, 75005 Paris, de 17h à 19h.