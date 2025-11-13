Rencontre autour des métiers du texte (Séance 4, Lille)

RENCONTRES METIERS DU TEXTE

2025-2026

UNIVERSITE DE LILLE, DEPARTEMENT HUMANITES, ALITHILA & BHUMA

Les Rencontres Autour des Métiers du Texte s’organisent selon le principe fructueux de la triade : deux professionnel-elle (s), un ou une chercheur/chercheuse sont invités à parler au cours d’une séance de deux heures sur les relations entretenues entre leur métier et les textes, leur pratique de la lecture, de l’écriture et de la recherche et leur métier.

Rencontres organisées par Dominique Dupart et Alice Jousseaume

avec la collaboration de tous les responsables de séances.

—

Séance 4 : Comment devenir écrivain.e ? "Écrire", dit-elle, dit-il.

Responsable : Dominique Dupart, Alithila

Lundi 1er Décembre - 17h-19h- Bibliothèque Michelet

*Suzanne DUVAL, écrivaine, autrice de Vachette, roman, POL, 2025.

*Frédéric CIRIEZ, écrivain, auteur de Bettiebook, roman, Verticales, 2018.

*Laure GOURAIGE, écrivaine, autrice de Les Idées noires, roman, POL, 2022.