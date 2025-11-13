Colette : l'œuvre au miroir de Gallica. Laurence Le Bras & Julien Dimerman (BnF, site Tolbiac)

À l’occasion de l’exposition Les mondes de Colette, cette séance des Rencontres de Gallica revient sur la mise en ligne de nombreux manuscrits de l’autrice à la suite à son entrée dans le domaine public.



Colette fait l’objet de nombreuses publications sur internet, à commencer par les textes très complets et illustrés du site de la Société des Amis de Colette. Que peut apporter à cette diffusion déjà notable la mise en ligne, à la suite de l’entrée dans le domaine public en 2025, des œuvres conservées à la BnF, et notamment des nombreux manuscrits ?

Avec Laurence Le Bras, cheffe du service des Manuscrits modernes et contemporains, département des Manuscrits, BnF, et Julien Dimerman, responsable de la Bibliographie de la littérature française (BLF), département Littérature et art, BnF.