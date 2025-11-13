Littérature et développement personnel (Marne-la-Vallée & Paris)

« Littérature et développement personnel »

Dirigé par Charles Coustille et Alexandre de Vitry

Université Gustave-Eiffel (LISAA) / Sorbonne Université (CELLF UMR 8599)

Pour assister aux journées à la Sorbonne, merci de vous inscrire au préalable (avant le 1er décembre) à l'adresse suivante : adevitry@gmail.com

—

Jeudi 11 décembre 2025

« Histoire littéraire du développement personnel »

Université Gustave-Eiffel (Marne-la-Vallée)

Salle de Coworking 05, Bâtiment Ada Lovelace, 2 Rue Alfred Nobel, 77420 Champs-sur-Marne

Matin

9h20 : Charles Coustille (Université Gustave-Eiffel) et Alexandre de Vitry (Sorbonne Université), accueil et présentation du colloque.

9h30 : Alice de Charentenay (Paris 1-Panthéon Sorbonne), « Raconter, sous-traiter, assassiner. Dialectique d'un développement personnel romanesque »

10h : Raoul Delemazure (Université de Tokyo), « Changer de vie, mode d’emploi : bifurcations, reconversions et transformations dans La Vie mode d’emploi de Georges Perec »

Pause

11h : Nicolas Marquis (UC Louvain - Saint-Louis Bruxelles), « Le développement personnel, un rituel des sociétés individualistes »

11h30 : Nathan Gilquin (Université Lyon 2), « Vivre mieux grâce à la poésie ? ‘Poéthique’ et développement personnel »

Déjeuner

—

Après-midi

14h : Adrien Berger (Sorbonne Université), « Dolorisme et journal de maladie »

14h30 : Camille Declercq (Sorbonne Université), « Un monde sans sommeil. La littérature de sagesse contemporaine »

Pause

15h30 : Frédéric Ciriez (écrivain), entretien avec les organisateurs autour du roman Je suis capable de tout (Verticales, 2016).

—

Soirée de performances

20h, Maison de la Poésie (157 Rue Saint-Martin, Paris 3e)

https://maisondelapoesieparis.com/programme/developpement-personnel-poesie/

• Maël Guesdon et David Christoffel

• Cyrille Martinez

• Nancy Murzilli et Sophie Prinssen

—

Vendredi 12 décembre 2025

« Politique du développement personnel »

Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Maison de la Recherche : 28, rue Serpente, Paris 6e

Amphi Molinié

Matin

9h15 : Beth Blum (Harvard University), « The Consolations of Presence »

9h45 : Efthymia-Maria Gedeon (Université de Strasbourg), « Un regard littéraire sur les livres de développement personnel : entre fiction didactique et anti-self-help anglophone »

10h15 : Thomas Dalle (ENS de Lyon), « Rûmî et la marchandisation du mysticisme en Occident : transformation d’un statut littéraire et religieux dans les traductions et la littérature de développement personnel »

Pause

11h15 : Jeff Barda (University of Manchester), « Contre le roman "calmant et consolatif, parfaitement ad hoc au dernier capitalisme" (Quintane), que peut la poésie ? »

11h45 : Andrei Minzetanu, « Le courage de lire comme thérapie »

Déjeuner

Après-midi

14h : Justine Brisson (Sciences Po) et Arnaud Miranda (Sciences Po), « Comment ne plus être un cuck (en 10 leçons). Stylistique et imaginaire de la littérature ‘mâle alpha’ »

14h30 : Flavia Bujor (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), « S’optimiser soi-même pour être authentiquement queer ; les paradoxales affinités d’un discours critique avec le développement personnel »

15h : Adrien Chassain (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) et Fanny Lorent (Université de Caen-Normandie), « L’Ancienne rhétorique, un nouveau développement personnel ? »

Pause

16h : Patrick Bray (University College London), « Self-Help Stendhal - Le Beylisme comme système de vie »

16h30 : Adrien Bouhours (Université de Bordeaux), « L’articulation entre avènement du ‘Nouvel Âge’ et transformation de soi dans les œuvres d’imagination de Frédéric Lenoir »

17h : Gabrielle Stemmer (artiste, cinéaste), entretien avec les organisateurs et projection de Clean With Me (After Dark) (2019).

—

Samedi 13 décembre 2025

« Poétique du développement personnel »

Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Maison de la Recherche : 28, rue Serpente, Paris 6e

Amphi Molinié

Matin

10h : Anne Reverseau (FNRS/UCLouvain), « La routine de TolstoïTM et les autres. Pourquoi une telle fascination pour les emplois du temps d’écrivains ? »

10h30 : Alexandre Gefen (CNRS), « Le premier récit ou comment nous apprenons très jeunes à mettre en scène notre vie »

Pause

11h30 : Simon Bréan (Paris 3-Sorbonne nouvelle), « Penser avec la science-fiction, un contre-discours du développement personnel ? »

12h : Christophe Hanna (écrivain), « La commission » (performance)

Clôture.