Littérature et développement personnel (Marne-la-Vallée & Paris)
« Littérature et développement personnel »
Dirigé par Charles Coustille et Alexandre de Vitry
Université Gustave-Eiffel (LISAA) / Sorbonne Université (CELLF UMR 8599)
Pour assister aux journées à la Sorbonne, merci de vous inscrire au préalable (avant le 1er décembre) à l'adresse suivante : adevitry@gmail.com
Jeudi 11 décembre 2025
« Histoire littéraire du développement personnel »
Université Gustave-Eiffel (Marne-la-Vallée)
Salle de Coworking 05, Bâtiment Ada Lovelace, 2 Rue Alfred Nobel, 77420 Champs-sur-Marne
Matin
9h20 : Charles Coustille (Université Gustave-Eiffel) et Alexandre de Vitry (Sorbonne Université), accueil et présentation du colloque.
9h30 : Alice de Charentenay (Paris 1-Panthéon Sorbonne), « Raconter, sous-traiter, assassiner. Dialectique d'un développement personnel romanesque »
10h : Raoul Delemazure (Université de Tokyo), « Changer de vie, mode d’emploi : bifurcations, reconversions et transformations dans La Vie mode d’emploi de Georges Perec »
Pause
11h : Nicolas Marquis (UC Louvain - Saint-Louis Bruxelles), « Le développement personnel, un rituel des sociétés individualistes »
11h30 : Nathan Gilquin (Université Lyon 2), « Vivre mieux grâce à la poésie ? ‘Poéthique’ et développement personnel »
Déjeuner
Après-midi
14h : Adrien Berger (Sorbonne Université), « Dolorisme et journal de maladie »
14h30 : Camille Declercq (Sorbonne Université), « Un monde sans sommeil. La littérature de sagesse contemporaine »
Pause
15h30 : Frédéric Ciriez (écrivain), entretien avec les organisateurs autour du roman Je suis capable de tout (Verticales, 2016).
Soirée de performances
20h, Maison de la Poésie (157 Rue Saint-Martin, Paris 3e)
https://maisondelapoesieparis.com/programme/developpement-personnel-poesie/
• Maël Guesdon et David Christoffel
• Cyrille Martinez
• Nancy Murzilli et Sophie Prinssen
Vendredi 12 décembre 2025
« Politique du développement personnel »
Faculté des Lettres de Sorbonne Université
Maison de la Recherche : 28, rue Serpente, Paris 6e
Amphi Molinié
Matin
9h15 : Beth Blum (Harvard University), « The Consolations of Presence »
9h45 : Efthymia-Maria Gedeon (Université de Strasbourg), « Un regard littéraire sur les livres de développement personnel : entre fiction didactique et anti-self-help anglophone »
10h15 : Thomas Dalle (ENS de Lyon), « Rûmî et la marchandisation du mysticisme en Occident : transformation d’un statut littéraire et religieux dans les traductions et la littérature de développement personnel »
Pause
11h15 : Jeff Barda (University of Manchester), « Contre le roman "calmant et consolatif, parfaitement ad hoc au dernier capitalisme" (Quintane), que peut la poésie ? »
11h45 : Andrei Minzetanu, « Le courage de lire comme thérapie »
Déjeuner
Après-midi
14h : Justine Brisson (Sciences Po) et Arnaud Miranda (Sciences Po), « Comment ne plus être un cuck (en 10 leçons). Stylistique et imaginaire de la littérature ‘mâle alpha’ »
14h30 : Flavia Bujor (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), « S’optimiser soi-même pour être authentiquement queer ; les paradoxales affinités d’un discours critique avec le développement personnel »
15h : Adrien Chassain (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) et Fanny Lorent (Université de Caen-Normandie), « L’Ancienne rhétorique, un nouveau développement personnel ? »
Pause
16h : Patrick Bray (University College London), « Self-Help Stendhal - Le Beylisme comme système de vie »
16h30 : Adrien Bouhours (Université de Bordeaux), « L’articulation entre avènement du ‘Nouvel Âge’ et transformation de soi dans les œuvres d’imagination de Frédéric Lenoir »
17h : Gabrielle Stemmer (artiste, cinéaste), entretien avec les organisateurs et projection de Clean With Me (After Dark) (2019).
Samedi 13 décembre 2025
« Poétique du développement personnel »
Faculté des Lettres de Sorbonne Université
Maison de la Recherche : 28, rue Serpente, Paris 6e
Amphi Molinié
Matin
10h : Anne Reverseau (FNRS/UCLouvain), « La routine de TolstoïTM et les autres. Pourquoi une telle fascination pour les emplois du temps d’écrivains ? »
10h30 : Alexandre Gefen (CNRS), « Le premier récit ou comment nous apprenons très jeunes à mettre en scène notre vie »
Pause
11h30 : Simon Bréan (Paris 3-Sorbonne nouvelle), « Penser avec la science-fiction, un contre-discours du développement personnel ? »
12h : Christophe Hanna (écrivain), « La commission » (performance)
Clôture.