Le français médiéval, langue internationale (Villers-Cotterets)

Org : Joëlle Ducos, Sorbonne Université-STIH/EPHE-SAPRAT et Gabriella Parussa, Sorbonne Université-STIH

avec le soutien de l’UR Sens Texte informatique Histoire (Sorbonne Université), de l’Initiative MECIR (Sorbonne-Université), de l'UR SAPRAT (EPHE, PSL), et de la Société de Langues et de Littératures Médiévales d’Oc et Oïl

Le français au Moyen Âge est associé à un territoire, celui de la langue d’oïl, qui s’oppose à celui de la langue d’oc et au franco-provençal, et regroupe différents dialectes. Mais au-delà de cette situation spatiale, sa diffusion et son usage s’étendent largement : langue diplomatique dès les Serments de Strasbourg, langue politique, langue commerciale et économique, langue littéraire et même langue de savoirs, elle est diffusée par l’écrit et l’oral en dehors des frontières linguistiques qui lui sont traditionnellement attribuées.

Ce sont donc ces aspects qui sont au centre de la journée d’étude : de l’Atlantique à la Méditerranée, de l’Angleterre, en passant par les Canaries et Chypre jusqu’au Proche Orient, comment le français est-il employé ? Quels contacts et quelle influence du français ? En quoi et pourquoi le français apparaît-il comme une langue internationale au Moyen Âge ?

Programme

9h30 Accueil des participants

10h00 Ouverture de la journée

10h15 -11h00 : Bernard Cerquiglini, (Paris-Cité)« Ce que nous enseigne le français d’Angleterre »

11h15 Stéphane Péquignot (EPHE-SAPRAT, PSL) : « Le français, langue diplomatique (fin XIIIe siècle-début XVIe siècle) ? »

11h40 Fabio Zinelli (EPHE-SAPRAT, PSL) « Et porce que lengue franceise cort parmi le monde … » Le français médiéval, une langue globale ?

12h 05 : discussion

14h00 Elena Llamas Pombo (Universidad de Salamanca), Le français dans l’Atlantique. Normands et gascons dans les iles Canaries au XVe siècle.

14h25 Heather Pagan (University of Westminster), Le développement de l’anglo-normand dans un contexte multilingue : contact et usage.

14h50 Luca Di Sabatino (Università di Bologna), Les transformations linguistiques de l’Histoire ancienne, entre France et Italie.

15h15 Discussion

15h30 Pause

15h45 Iride Valenti (Università di Catania) Les variétés gallo-romanes dans la formation du sicilien à l'époque normando-swabienne

16h10 Isabelle Fabre (Université Paris Nanterre- CSLF), C’est fins desduis d’amie desirer. Modernité des archaïsmes dans le recueil de Chypre (Torino J.II.9) entre 1270 et 1430.

16h35 Marco Maulu (Université de Sassari), Langue et Pouvoir : de la Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija aux grammaires du français à la charnière de l’ordonnance de Villers-Cotterêts

17h00 Discussion

17h 15 Conclusions : Gilles Siouffi, Sorbonne Université-STIH