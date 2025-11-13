Bande dessinée et Beaux-Arts : patrimoines (Bruxelles)

Bande dessinée et Beaux-Arts : patrimoines croisés

Bruxelles – 20-22 novembre 2025

Université libre de Bruxelles – UVSQ-Université Paris-Saclay

Dès ses origines et tout au long de son histoire, la bande dessinée entretient des liens étroits avec les autres arts visuels. Beaux-arts et bande dessinée relèvent-ils d’ailleurs de champs différents ou de pratiques distinctes ? Fécond, traversé de tensions et de malentendus, leur dialogue s’inscrit dans des catégorisations variables selon les aires culturelles, et qui se sont construites et reconfigurées au fil du temps.

Le présent colloque souhaite ainsi explorer les interactions de la bande dessinée avec les catégories, les œuvres et l’histoire des Beaux-Arts. Il s’agit de s’interroger sur ce que ces entrelacs nous disent de la bande dessinée, comme objet, comme art et comme pratique. Comment ce dialogue s’inscrit dans la trajectoire des artistes ? Dans les cadres institutionnels ? Quelle lumière projette-t-il sur la bande dessinée comme geste artistique et pratique sociale ?

Jeudi 20 novembre

École Supérieur des Arts de Saint- Luc

Auditoire III – rue Maurice Wilmotte, 68 – 1060 Bruxelles

- 14h00 – Accueil

- 14h30 – Introduction : Septembre TIBERGHIEN (Directrice ESA-Saint-Luc)

SÉANCE 1

La bande dessinée au XIXe siècle et les catégorisations de l’art

- 15h00 – Fabrice PREYAT (Université libre de Bruxelles), « Nadar et les figures de l’artiste : bande dessinée, caricature et photographie »

- 15h30 – Frédéric PAQUES (Université de Liège, ESA Saint- Luc), « Félicien Rops, la bande dessinée en marges »

- 16h00 – Anastasia SCEPI (Sorbonne Université), « Une lecture de Cham : Un génie incompris. M. Barnabé Gogo (1841), quelle compréhension de la caricature au regard des Beaux- Arts ? »

- 16h30 – Débat animé par Hélène VÉDRINE (Sorbonne Université, CELLF)

17h00 – Clôture de la session

Galerie M30 – Place Louis Morichar, 30 – 1060 Bruxelles

WORKSHOP ET EXPOSITION. Vernissage et performance

- 18h00 - Vernissage de l’exposition consacrée à la représentation des œuvres d’art dans la bande dessinée contemporaine alternative et autoéditée et présentation des

résultats du workshop organisé à l’ESA Saint-Luc en amont du colloque. Performance dessinée.

Commissariat et présentation : Sabine TEYSSONEYRE (ÉESI - Université de Poitiers). Avec la participation des étudiant·e·s de Master « Bande dessinée et Édition » de l’ESA-Saint-Luc.

- 20h00 – Soirée libre

Vendredi 21 novembre

Université libre de Bruxelles Salle de vision de la Maison des Arts – Avenue Jeanne, 56 – 1050 Bruxelles

SÉANCE 2

Statuts et institutionnalisation

- 09h00 – Introduction

- 09h15 – Jacques DÜRRENMATT (Sorbonne Université), « Comment et pourquoi représenter la peinture en action dans la bande dessinée (de Gustave Doré à Luz) ».

- 9h45 – Jean-Matthieu MÉON (Université de Lorraine), « Du hors-champ à l’évidence : Charlotte Salomon et le roman graphique. Catégories accueillantes et coups de force symboliques dans l’articulation des patrimoines »

- 10h15 - Pause

- 10h45 – Philippe KAENEL (Université de Lausanne), « Le Chat gonflé : Philippe Geluck et la sculpture du chat : efforts d’auto- institutionnalisation muséale »

- 11h15 – Erwin DEJASSE (Université libre de Bruxelles, KBR, ESA Saint-Luc), « Le punk proclame la haine de l’art. Comment cette prise de position entre-t-elle en résonance avec la bande dessinée dont le statutculturel reste inconfortable ? »

- 11h45 – Débat animé par Ivanne RIALLAND (UVSQ-Université Paris-Saclay)

- 12h30 – Déjeuner

SÉANCE 3

Trace, geste, processus

- 14h00 - Arianna BOCCA-PIGNONI (Sorbonne Université) : « Du défi au plaisir artistique : les auteur·rices de bande dessinée revoient les œuvres ‘par la main’ »

- 14h30 - Sabine TEYSSONEYRE (ÉESI – Université de Poitiers), « Un vase de terre ou une sculpture en diamant : la bande dessinée comme espace d’exposition »

- 15h00 – Benoît CRUCIFIX (KULeuven, KBR) « Entre exposition et appropriation : usages artistiques de l’archive en bande dessinée ».

- 15h30 - Débat animé par Erwin DEJASSE (Université libre de Bruxelles, KBR, ESA Saint-Luc)

- 16h15 – Conclusions – Fabrice PREYAT (Université libre de Bruxelles)

17h00 – Clôture de la session

Musée de la Bande dessinée Auditorium - rue des Sables, 20 – 1000 Bruxelles

RENCONTRE

L’œuvre plastique dans l’espace des cases La bande dessinée dans l’espace muséal

- 18h00 – Introduction – Isabelle DEBEKKER (Musée de la bande dessinée)

- 18h15 – Table-ronde avec Dominique GOBLET (autrice de bande dessinée) et Lorenzo MATTOTTI (auteur de bande dessinée)

- 20h00 – Dîner des participants au colloque

Samedi 22 novembre

KBR Bibliothèque royale de Belgique Rotonde / Palais Charles de Lorraine - Mont des Arts 28 - 1000 Bruxelles

RENCONTRES

La parole aux créateurs et aux médiateurs

- 09h30 – Accueil par Sophie VANDEPONTSEELE (Directrice des collections contemporaines, KBR)

- 09h45 - Table-ronde 1 : Passage au Musée, mise en exposition de la bande dessinée

Anne LEMONNIER (Centre Pompidou, Paris)

Philippe DUPUY (auteur, ESA Saint-Luc)

Rina ZAVAGLI (directrice de la Galerie Martel, Paris/Bruxelles)

Modération par Ivanne RIALLAND (UVSQ-Université Paris-Saclay)

- 10h45 – Échanges avec le public

Pause

- 11h15-12h30 Table-ronde 2 : Transmédialités, intermédialités, supports, médias

Anthony RAGEUL (Chercheur- Artiste, Université de Reims Champagne-Ardenne)

Laurent BRUEL (Éditeur, Éditions Matière, Paris)

Aurélie WILLIAM-LEVAUX (autrice de bande dessinée, ESA Saint-Luc Liège)

Modération par Sébastien CONARD (auteur, chercheur et enseignant, LUCA School of Arts)

- 12h15 – Échanges avec le public

- 13h30 – Conclusions et Clôture du colloque

Le présent colloque a bénéficié de l’aide de l'ULB, du FNRS, de l'ESA Saint-Luc, de la KBR, du Centre belge de la bande dessinée, du CHCSC (UVSQ-Université Paris-Saclay), de la GS HSP (Université Paris-Saclay), du CELLF (Sorbonne Université-CNRS).