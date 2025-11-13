Immersion dans La Nuit des rois de William Shakespeare (Grenoble)

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue du colloque « Immersion dans LA NUIT DES ROIS de William Shakespeare », au programme de l'agrégation d'anglais 2026, qui se tiendra à l'Université Grenoble Alpes, les 4 et 5 décembre prochains, sous l’égide de la Société Française Shakespeare.

Pas de frais d'inscription - Programme exclusivement en présentiel - publication des communications et de la table ronde dans les Cahiers Shakespeare en Devenir, 2026.

Publication de La dernière nuit des fous (traduction en théâtre immersif de La nuit des rois - parution Avant-Scène Théâtre, 2025) disponible à l'achat sur place et en commande.

Site de l’événement : https://nuitdesrois.wordpress.com/ | https://nuitdesrois.wordpress.com

—

Programme

Jeudi 4 décembre, MaCI - Maison de la Création et de l'Innovation - Campus universitaire Grenoble-Alpes

Amphithéâtre (1 er étage) 339 avenue Centrale, 38 400 Saint-Martin-d’Hères - Lignes de tramway B ou C, arrêt « Gabriel Fauré - MUSE »

9h Accueil

9h15 Discours d’ouverture

9h30 Plénière : Dympna CALLAGHAN ( Syracuse University) ~ Twelfth Night : Revisiting the Woman’s Part

Modération : Susan BLATTÈS et Dorian SIFAOUI (Grenoble-Alpes)

10h30 Questions suivies d’une Pause

PANEL 1 : S’immerger dans l’imaginaire ~ Modération : Isabelle SCHWARTZ-GASTINE (Caen-Normandie)

10h45 Sophie LEMERCIER-GODDARD (ENS de Lyon - Ihrim) ~ ‘Accost!’: The Economy of Travel in Twelfth Night

11h05 Benjamin PERRIELLO (Université de Limoges - EHIC) ~ The Paradox of ‘Wise enough to play the fool’: Clown and Class in Shakespeare’s Twelfth Night

11h25 Discussion

11h45 Mokhtar BELARBI (Université Moulay Ismaïl - Laboratoire Langages, Communication et Traduction) ~Onirisme et carnavalesque dans La Nuit des rois de Shakespeare

12h05 Jean-Louis CLARET (Aix-Marseille Université - LERMA) ~ Comment les mots accouchent d’images qui enfantent des images (communication en miroir de l’exposition de ses compositions picturales)

12h25 Discussion

12h45 Pause déjeuner



PANEL 2 : S’immerger dans l’esthétique ~ Modération : Estelle RIVIER-ARNAUD (Grenoble-Alpes)

14h15 Nathalie ROBERT-JURADO (Université Grenoble-Alpes - ILCEA4) ~ If music and dance be the food of drama: celebrating Twelfth Night at the New Globe (dir. Robin Belfield, London 2025)

14h35 Marceau DESCHAMPS-SÉGURA (Université Evry Paris-Saclay - SLAM) ~ Jouer La Nuit des rois sans répétitions ? Immersion dans la fabrique du jeu de l’acteur élisabéthain

14h55 Discussion

15h15 Laetitia BOARETTO-DEMBREVILLE (Université de Normandie-Caen - ERIBIA) ~Relations Dangereuses : représentations scéniques de la parenté substitutive ambivalente dans La Nuit des rois

15h35 Méline DUMOT (Université Clermont-Auvergne - Ihrim) ~ Shaming the spectator: playing Malvolio/a on the 21 st century stage

15h55 Discussion

16h15 Pause



PANEL 3 : S’immerger dans le(s) genre(s) ~ Modération : Chloé GIROUD (Grenoble-Alpes)

16h35 Rabiâa AADEL (Université Sidi Mohammed Ben Abdallah - CREDIF) ~ La Nuit des rois de Shakespeare et la Conscience Théâtrale

16h55 Clémence LESCOUTRE (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) ~ Arts de la table et de la fable : La Nuit des rois , comédie du retour ou du renouveau ?

17h15 Discussion

17h35 Pause suivie d’un cocktail dînatoire

IMMERSION THÉÂTRALE : La Nuit des rois

19h La Nuit des rois, représentation par la compagnie A2R, bâtiment EST,161 place du Torrent, 38400 Saint-Martin-d’Hères

spectacle GRATUIT mais réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/la-nuit-des-rois-cie-a2r-antre-de-reves

Vendredi 5 décembre, Musée Dauphinois, Grenoble- 30 rue Maurice Gignoux, 38 000 Grenoble

Entrée libre

9h30 Accueil

PANEL 4 : S’immerger dans le texte ~ Modération : Séverine RUSET PENKETH (Grenoble-Alpes)

10h Barbara MULLER (Université de Lorraine - IDEA) ~ Twelfth Night et les jeux de l’immersion dans l’expérience métaphorique

10h20 Brice DENOYER (Académie de Bordeaux - chercheur indépendant) ~ Les variations rythmiques dans la scène 5 de l’acte I de La Nuit des rois : signifier par le rythme

10h40 Discussion

11h Fanny BLANCHON (Académie de Bordeaux - chercheuse indépendante) ~ Twelfth Night , an immersion into the ship of fools

11h20 Catherine LISAK ( Université Bordeaux Montaigne - SPH) ~ The sound and the break: Rhetoric, mood and emotional recoil in Twelfth Night

11h40 Discussion

12h Pause déjeuner

PANEL 5 : La Nuit des rois sur la scène contemporaine (traduction, lecture, table ronde)

14h Lecture immersive de La dernière nuit des fous dans l’édifice du Musée Dauphinois. Texte issu de la traduction collaborative de La Nuit des rois par (ordre alphabétique) Chloé GIROUD (Grenoble-Alpes), Marie Nadia KARSKY (Paris 8), Léonard MATTON (EmersiØn), Estelle RIVIER-ARNAUD (Grenoble-Alpes) et Nathalie ROBERT-JURADO (Grenoble-Alpes), publiée chez Avant-Scène Théâtre, 2025.

Interprétation par les étudiant.e.s, les enseignant.e.s de l’Université Grenoble-Alpes et les élèves du Conservatoire en art dramatique de Grenoble.

15h Pause

15h15 Table Ronde « La Nuit des rois sur la scène contemporaine »

Intervenant.e.s : Roch-Antoine ALBALADEJO (Compagnie A2R) et les comédiens, Marceau DESCHAMPS-SÉGURA (Université Evry Paris-Saclay), Léonard MATTON (Compagnie Emersiøn), Isabelle SCHWARTZ-GASTINE (Caen-Normandie), Marie Nadia Karsky (Paris 8)

Modératrices : Chloé GIROUD (Grenoble-Alpes) et Estelle RIVIER-ARNAUD (Grenoble-Alpes).

16h30 Clôture du colloque

PROJET financé par :

Le Laboratoire ILCEA4, la Commission Culture de l'Université Grenoble-Alpes,

le Conseil Scientifique Grenoble-INP, la Métropole Grenoble-Alpes ,

les UFR SoCLE (lettres et langues) et LLASIC (lettres et arts du spectacle),

la Commission H3S, la SFR-Création, la société savante RADAC, .

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Charlène CRUXENT, Docteure, Professeure certifiée (Académie de Lyon)

Pascale DROUET, Professeure des Universités (Université de Poitiers)

Nora GALLAND, Docteure, A.T.E.R. (Université de Quimper)

Andrew HISCOCK, Professeur des Universités (Bangor University, Royaume-Uni)

Marie Nadia KARSKY, Maîtresse de Conférences HDR (Université Paris 8.

Jeanne MATHIEU, Maîtresse de Conférences (Université Toulouse-II-Jean-Jaurès)

Kilian SCHINDLER, Professeur Assistant (Université de Fribourg, Suisse)

Isabelle SCHWARTZ-GASTINE, Maîtresse de Conférences HDR, Émérite (Université de Caen-Normandie)

Dorian SIFAOUI, Doctorant contractuel (Université Grenoble-Alpes)

Nathalie VIENNE-GUERRIN, Professeure des Universités (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

COMITÉ D’ORGANISATION

Charlène CRUXENT, Docteure, Professeure certifiée (Académie de Lyon)

Chloé GIROUD, Doctorante (Université Grenoble-Alpes), A.T.E.R. (Université Jean Monnet)

Estelle RIVIER-ARNAUD, Professeure des Universités (Université Grenoble-Alpes)

STAGIAIRES

Lucas GOUNEAUD, Master LLCE anglais (Université Grenoble-Alpes)

Lisa LANSIAUX, Master LLCE anglais (Université Grenoble-Alpes)

Krista VAN-BAAL, Master LLCE anglais (Université Grenoble-Alpes)