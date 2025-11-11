Rencontre avec Gérard Noiriel pour son livre Le Peuple français (Séminaire d'actualité de la recherche, en ligne)

Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans, organise, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche" (dir. Gaël Rideau et Laélia Véron) une rencontre avec l'historien Gérard Noiriel pour son livre Le Peuple français : histoire et polémiques, aux éditions Tallandier.

La séance aura lieu le mardi 2 décembre 2025 de 18h à 19h30 (1h de présentation, 1/2h d'échanges)

Le séminaire est ouvert à toutes et à tous, en ligne uniquement (il faut écrire à Laélia Véron pour avoir le lien : Laelia.Veron@univ-orleans.fr)

Présentation du livre Le Peuple français : histoire et polémiques sur le site des éditions Tallandier :

"« J’ai écrit cet essai pour tenter de mieux comprendre les profonds bouleversements auxquels est confronté aujourd’hui le peuple français. »

Les sujets qui occupent l’espace public ont une histoire. Cette histoire n’a pas grand-chose à voir avec la vision apocalyptique et obscurantiste qu’en donnent aujourd’hui les polémistes.

Gérard Noiriel, en s’appuyant sur ses travaux scientifiques, montre pourquoi on ne peut pas opposer la souveraineté du peuple à l’État de droit, pourquoi l’immigration a été une chance pour la France, pourquoi nous vivons aujourd’hui dans une société pacifiée. Il explique comment les femmes sont devenues des citoyennes, comment s’est posée depuis un siècle la question de la laïcité, comment le terme de « wokisme » s’est imposé récemment dans le vocabulaire des conservateurs. Contre les discours que tiennent chaque jour les populistes réactionnaires, il éclaire les vraies raisons de la colère populaire.

Au fil de cette démonstration, c’est un nouveau portrait du peuple français qui s’esquisse."

Gérard Noiriel est socio-historien. Professeur à l’ENS-Ulm de 1986 à 1994, puis directeur d’études à l’EHESS-Paris, il est l’un des cofondateurs du musée de l’Immigration. Il est notamment l’auteur du Creuset français. Histoire de l’immigration (XIXe-XXe siècles) (1988) et d’Une histoire populaire de la France (Tallandier, « Texto », 2025).

—

Pour aller plus loin :

Un article de Télérama sur la question :

https://www.telerama.fr/livre/le-peuple-francais-un-manuel-de-survie-historique-pour-contrer-les-fake-news-a-gogo_cri-7040582.php

et un lien vers un entretien sur France Culture:

https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/livre-actu/le-peuple-francais-de-gerard-noiriel-aux-editions-tallandier-6958502