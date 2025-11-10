Cérémonie de remise du Prix de l’essai et de la critique littéraires 2025 de l’Institut national genevois à M. Bossi & M. Rueff (Genève)

Cérémonie de remise du Prix de l’essai et de la critique littéraires 2025 de l’INGE

17 novembre 2025, 18:30

Avec la participation de Laurent Jenny, président d’honneur du jury

Laudatio de Jérôme David et de Laurent Jenny

Suivies de la conférence des lauréats :

Magali Bossi

Une formule voyageuse. Enquête sur les circulations, appropriations et reconfigurations françaises du haïku (MétisPresses, 2025)

Martin Rueff

Au bout de la langue (éd Nous, 2024)

—

Président d’honneur du jury : Laurent Jenny

Président du jury : Eric Eigenmann

Membres du jury :

Céline Argento

Jacques Berchtold

Teresa Chevrolet

Jean Kaempfer

Emilien Sermier

Marc Vuillermoz