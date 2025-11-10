Cérémonie de remise du Prix de l’essai et de la critique littéraires 2025 de l’Institut national genevois à M. Bossi & M. Rueff (Genève)
Publié le par Marc Escola
Cérémonie de remise du Prix de l’essai et de la critique littéraires 2025 de l’INGE
17 novembre 2025, 18:30
Avec la participation de Laurent Jenny, président d’honneur du jury
Laudatio de Jérôme David et de Laurent Jenny
Suivies de la conférence des lauréats :
Magali Bossi
Une formule voyageuse. Enquête sur les circulations, appropriations et reconfigurations françaises du haïku (MétisPresses, 2025)
Martin Rueff
Au bout de la langue (éd Nous, 2024)
—
Président d’honneur du jury : Laurent Jenny
Président du jury : Eric Eigenmann
Membres du jury :
Céline Argento
Jacques Berchtold
Teresa Chevrolet
Jean Kaempfer
Emilien Sermier
Marc Vuillermoz