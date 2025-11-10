Agenda
Cérémonie de remise du Prix de l’essai et de la critique littéraires 2025 de l’Institut national genevois à M. Bossi & M. Rueff (Genève)

Publié le par Marc Escola

Cérémonie de remise du Prix de l’essai et de la critique littéraires 2025 de l’INGE

17 novembre 2025, 18:30

Avec la participation de Laurent Jenny, président d’honneur du jury

Laudatio de Jérôme David et de Laurent Jenny

Suivies de la conférence des lauréats :

Magali Bossi
Une formule voyageuse. Enquête sur les circulations, appropriations et reconfigurations françaises du haïku (MétisPresses, 2025)

Martin Rueff
Au bout de la langue (éd Nous, 2024)

Président d’honneur du jury : Laurent Jenny

Président du jury : Eric Eigenmann

Membres du jury :

Céline Argento

Jacques Berchtold

Teresa Chevrolet

Jean Kaempfer

Emilien Sermier

Marc Vuillermoz