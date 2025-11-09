Reprendre la parole. On nous raconte des histoires. Littérature, enjeux contemporains, 16e éd. (Théâtre du Vieux Colombier, Paris)

Littérature, enjeux contemporains (16e édition)

Reprendre la parole.

On nous raconte des histoires

Depuis près de vingt ans, le festival Littérature, Enjeux contemporains est un lieu unique de réflexion, de dialogue et de partage autour des enjeux actuels de la création littéraire. Il a permis de faire entendre la voix de centaines d’écrivains et d’enrichir le débat culturel grâce à l’engagement constant de la Maison des écrivains et de la littérature.

La dissolution de cette association aurait pu signer la fin de ce rendez-vous. Mais nous, organisateurs, écrivains, critiques et partenaires, refusons cette disparition. C’est pourquoi nous avons décidé de créer une nouvelle structure associative, « Littératures sur paroles », pour assurer la continuité et l’avenir de ce festival.

L’édition 2025, qui se tiendra du 4 au 6 décembre au Théâtre du Vieux Colombier, s’articule autour du thème « Reprendre la parole, on nous raconte des histoires ». Dans un contexte culturel et social difficile, ce projet entend réaffirmer la puissance de la littérature comme espace de résistance, d’imaginaire et de dialogue, en donnant voix à plus de cinquante auteurs, universitaires et artistes. Entrée libre et gratuite, sans réservations.

Cette nouvelle édition - la 16ème - de nos rencontres se tourne résolument vers le vif désir de « Reprendre la parole », une parole trop souvent éprouvée, privée de ses effets par une instrumentalisation délétère ou détournée au profit d’une communication débridée. Le « récit » - qui souvent détermine un projet politique, - est en question. Parce que, bien souvent, on « nous raconte des histoires », et qu’il faudrait bien s’en méfier.

Or, nous l’affirmons, l’objet même de la littérature est de dire ce qui est en une forme toujours renouvelée qui fait advenir non pas une vérité, mais alimente tous les possibles. Reprendre la parole, c’est cela, faire entendre les voix, toutes les voix qui œuvrent au redéploiement de l’imaginaire.

Alors, l’un de nos fils conducteurs, parfois électrique, éclectique surement, sera le jeu sérieux de dire, le besoin insatiable de raconter. Ne doutons pas que nos invités, toutes et tous, auront à cœur d’entretenir de mille manières, par leurs propos, cette passion qui les anime. Reprendre parole comme on reprend pied, oui, c’est bien ce à quoi nous vous convions aussi durant ces journées. Il y aura toujours un espace pour faire advenir une parole enchantante, porteuse d’espoir parce que visionnaire dans laquelle le visible et l’invisible font face, bataillent pour remporter une victoire nécessaire contre « l’artificialisation » de toute pensée de création qui prend, elle, naissance dans un terreau fécond parce que librement vivant. Sylvie Gouttebaron

33 autrices, auteurs et personnalités invité.e.s : Bertrand Belin, Arno Bertina , Irène Bonnaud, Sophie Bricaire, Johann Chapoutot, Claro , Benoît Conort , Marie Cosnay, Julien d’Abrigeon, Thibault Daelman, Eric Feldman, Jacques Gamblin, Hélène Gaudy, Laure Gauthier, Sylvie Germain, Céleste Germe, Françoise Gillard, Anouk Grinberg, Yannick Haenel, Jadd Hilal, Denis Infante, Caroline Lamarche, Sophie Loizeau, Jean-Yves Masson, Laurent Mauvignier, Marie Nimier, Yves Pagès, Jean-Claude Pinson, Oliver Rohe, Lionel Ruffel, Alexandra Saemmer, Lydie Salvayre, Marc André Selosse

Programme

« Reprendre la parole – On nous raconte des histoires »

Du 4 au 6 décembre 2025 – Théâtre du Vieux Colombier 21 Rue du Vieux Colombier, 75006 Paris

Jeudi 4 décembre 2025

09h00-09h30 – Présentation : Dominique Viart & Sylvie Gouttebaron



Matin : Re-conter nos vies

09h30-10h00– Retour au conte : Céleste Germe avec Delphine Edy

10h00-10h40 – Recours au conte : Laure Gauthier & lecture de poèmes de Stéphane Bouquet par Jean-Claude Pinson, avec Johan Faerber

Pause

11h00-11h30 – Raconter le conte : conférence de Jean-Yves Masson



Enoncer les blessures

11h30-12h20 – Lancinances de la Shoah : Eric Feldman & Irène Bonnaud avec Delphine Edy

(12h20-13h50 – Pause déjeuner (restauration possible sur place)

Après-midi : Parler les blessures

13h50 -14h20– Sylvie Germain en conversation avec Laurent Demanze

14h20 -14h50 – Se raconter, entre tradition et invention totale : Lydie Salvayre avec Dominique Viart

Pause

15h10 -16h00– Une enfance dans la guerre : Oliver Rohe & Alexandra Saemmer avec Anne-Sophie Donnarieix

16h00 -16h50 – Retraverser l’enfance : Bertrand Belin & Benoît Conort, avec Johan Faerber

Goûter aux Enjeux – Présentation - Johan Faerber - rencontre du public avec les auteurs/autrices invités dans le foyer du théâtre.

Vendredi 5 décembre 2025

Matin : Reprendre la parole comme on reprend pied, souffle et courage

09h30 -10h00– La femme changée par son histoire même : Caroline Lamarche, avec Pierre Schoentjes

10h00 -10h50– Reprendre la parole dans la langue : Lionel Ruffel & Johann Chapoutot, avec Jochen Mecke

Pause

11h10 -11h40 – Les confidences contées de Marie Nimier avec Morgane Kieffer

Les mots des liens

11h40-12h30 – Paroles reprises et données à la mère : Jacques Gamblin, avec Agathe Novak-Lechevalier

(12h30-14h00 – Pause déjeuner (restauration possible sur place)





Après-midi : Les mots des liens (suite)

14h00-14h30 – Retrouver le père : Hélène Gaudy avec Laurent Demanze

14h30-15h15 – Anouk Grinberg en conversation avec Francesca Isidori

Pause

15h30-16h00 – Conférence de Claro : « Je n’ai pas dit que la parole ce n’était rien »

16h00-16h40– Laurent Mauvignier en conversation avec Dominique Viart

Goûter aux Enjeux – Présentation : Johan Faerber - rencontre du public avec les auteurs/autrices invités dans le foyer du théâtre

Samedi 6 décembre 2025

Matin : Devant l’anthropocène

10h00-10h30 – Face aux enjeux environnementaux : Marc André Selosse

10h30-11h20 – Donner voix aux animaux : Sophie Loizeau & Denis Infante avec Johan Faerber

Pause

La parole médusée

11h40-12h20 – Devant l’art : Yannick Haenel, en conversation avec Jean Kaempfer

12h20-13h10 – Des histoires politiques l’air de rien : Yves Pagès & Arno Bertina, avec Dominique Rabaté

(13h10-14h20 – Pause déjeuner (restauration possible sur place)

Après midi : Savoir écouter

14h20-15h10 – Si Pinocchio nous était reconté, Sophie Bricaire et Françoise Gillard avec Wolfgang Asholt

15h10-16h00 – Entendre les voix délaissées : Marie Cosnay & Jadd Hilal, avec Alain Nicolas

16h00-16h50 – Littératures sur paroles leur donne la parole : Julien d’Abrigeon & Thibault Daelman, avec Morgane Kieffer

La librairie Tschann assurera la vente des livres et autrices invité.e.s