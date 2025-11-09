Théâtre / Crise, saison 2 (Le Labô, Lausanne)

Colloque 2025 – Théâtre / Crise 2 – Ce qui joue

De 9h à 19h

Comment nommer celui ou celle qui entre dans une aire de jeu et s’adresse à une assemblée ?

Le théâtre vit depuis une quarantaine d’années une transformation très profonde de ses modes de fabrication, de production, d’organisation et de ses propositions esthétiques. Ces évolutions ont permis de briser l’académisme, de libérer des territoires, d’ouvrir des perspectives et des imaginaires nouveaux, d’inventer de nouvelles manières de raconter. Mais la joie de se mouvoir dans un océan de liberté ne permet pas toujours de comprendre ce qui, au fond, peut-être, se joue.

L’objectif de ce colloque est de partir de notre difficulté à nommer, d’interroger les mots qui ont défini la pratique du jeu, de la scène, de l’écriture théâtrale et d’essayer de voir si, et à quelles conditions, ce que nous observons sur la scène théâtrale peut contribuer à une meilleure compréhension de la scène politique. — Hervé Loichemol

Colloque organisé par Charline Granger, chargée de recherche au CNRS / IRCL et Hervé Loichemol, metteur en scène

Danielle Chaperon, Centre d’études théâtrales, Université de Lausanne

Actualité du modèle actantiel

Thibaud Ruellan d’Abbesses, artiste chercheur, Université de Lorraine.

Performativité et jeu : l’action sans la facticité ?

Lina Prosa, dramaturge

Nommer est un acte révolutionnaire

Denis Guénoun, professeur émérite de Sorbonne Université (Lettres-philosophie-théâtre), docteur en théologie de l’Université de Genève

Qui ?

Martin Rueff, Université de Genève, Revue Poésie

La poétique des êtres parlants

Mathieu Menghini, historien de l’action culturelle, HES-SO

Se produire

Jean-Pierre Han, journaliste, critique dramatique et littéraire. Directeur de Revue Frictions

Théâtres | Écritures, rédacteur en chef des Lettres françaises.

Jean-Pierre Han animera la discussion qui conclura la journée.

