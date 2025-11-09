Colloque international

"Performance et circonstance : littérature et usage du corps à la Renaissance"

Sorbonne Université, 28 et 29 novembre 2025

Organisation :

Vincent Adams - - Aumérégie (Université Paul Valéry Montpellier 3, CELLF UMR 8599),

William Barreau (Sorbonne Université, CELLF UMR 8599), Eva d’Estais (Sorbonne Université, STIH),

Zoé Weil (Sorbonne Université, CELLF UMR 8599).



Avec le soutien du CELLF, du STIH, de l'ED 19 (Sorbonne Université), de l'Initiative théâtre de (Allicance Sorbonne Université) , de l'Association V.-L. Saulnier et de l'association RHR.

Ce colloque vise à éclairer les relations ambiguës entre la pérennité de la forme écrite et la dimension éphémère des performances physiques, qu’elles soient exécutées par des professionnels ou des amateurs, réalisées dans un lieu scénique dédié ou non. Représentations théâtrales, déclamations, ballets, bals, tournois ou rituels seront ainsi envisagés dans leur lien au texte – que ce dernier soit le support, la description ou le commentaire de la performance. Le corpus étudié mêlera ainsi répertoire théâtral et oratoire, fictions, poésie de circonstance, relations ethnographiques et ouvrages didactiques de la Renaissance, laissant également la place au corps de l’auteur qui s’invite dans l’écriture.

contact et inscription : performance.circonstance@gmail.com

—

Programme

Vendredi 28 novembre

Maison de la Recherche, 28 rue Serpente – Amphithéâtre Molinié

10h15 Accueil des participants, café

10h45 Introduction

11h Session 1 – Texte et technique corporelle

Présidence : Paul-Victor Desarbres

• Annamaria Azzarone (Sorbonne Université) : « Traces performatives et construction auctoriale : les paratextes des acteurs-dramaturges de la commedia dell’arte. »

• Agathe Herold (Sorbonne Université – Université de Fribourg) : « Comédie humaniste et performance scénique : un jeu “moyen” ? »

• Marie-Joëlle Louison-Lassablière : « Le corps du danseur vu par Antonius Arena. »

12h30 Déjeuner

14h30 Session 2 – Textes en scène : corps et dramaturgie

Présidence : Julien Gœury

• Jérôme Laubner (Université Paul Valéry de Montpellier – Université de Bâle) et Adeline Lionetto (Sorbonne Université) : « Esculape en mascarades : figures soignantes dans les ballets mis en recueil par Toussaint du Bray (1612). »

• Emmanuel Buron (Sorbonne Nouvelle) : « Poétique tragique, performance funéraire et statut de la publication dans l’œuvre d’Etienne Jodelle. »

Pause

16h Session 3 – Quand l’auteur se met en scène

Présidence : Jean-Charles Monferran

• Ariane Bayle (Université Jean Moulin Lyon 3, IUF) : « “Je me proposay de leur montrer que j’estois anatomiste” : la performance du chirurgien dans Les Voyages d’Ambroise Paré (1585). »

• Corinne Noirot (Virginia Tech) : « Montaigne en performance : de la peau à la posture. »

• Lisa Pochmalicki : « Corps en scène : performance rituelle et représentation de soi dans la littérature de voyage de la Renaissance. »

19h30 Dîner

—

Samedi 29 novembre

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne – Salle G 073

9h Session 4 – Rhétorique et textes en voix

Présidence : Anne-Pascale Pouey-Mounou

• Emma Fayard (Université Grenoble-Alpes) : « De la voix au vers : des fonctions de l’actio dans l’écriture poétique. »

• Elie Génin (Université de Grenoble-Alpes) : « “L’action de laquelle vous userez en ceste narration” : roman et action oratoire à la Renaissance. »

• Dominique Brancher (Yale University) : « Vociferatio. Gymnastiques de la voix. »

• Paul-Victor Desarbres (Sorbonne Université) : « Prononciation et effets de nombre dans les Préceptes de rhétorique de Germain Forget (ca. 1579) : une mise en contexte. »

Pause

11h30 Déclamation

Rencontre avec Louis Anderson (Centre de musique baroque de Versailles) autour d’une déclamation en prononciation restituée. Discussion animée par Adèle Payen de La Garanderie (Nantes Université).

12h30 Déjeuner

14h30 Session 5 – Décrire la performance

Présidence : Vincent Adams - - Aumérégie

•Marianne Closson (Université d’Artois) : « Une performance surnaturelle : la possession de Nicole Obry à Laon (1566). »

• Marie Raulier (St John’s College, University of Oxford) : « Fabriquer la performance du corps animal : cartels et poésie de circonstance (1550-1600). »

• Thibaut Maus de Rolley (University College London) : « Voltigeurs de foire, voltigeurs de cour : la voltige à cheval comme exercice et performance.

16h30 Conclusion et clôture.