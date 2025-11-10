Agenda
Événements & colloques
L'Écran. À la croisée des médias et des dispositifs (Lausanne)

L'Écran. À la croisée des médias et des dispositifs (Lausanne)

Publié le par Mihai Duma (Source : Noé Maggetti)

L'Écran. À la croisée des médias et des dispositifs

Colloque doctoral international

Université de Lausanne, Batochime 2218, les 4 & 5 décembre 2025 

Organisation :

Martin Lefebvre (Université Concordia) et Maria Tortajada (UNIL)

en collaboration avec Noé Maggetti (UNIL) et Stéphane Tralongo (UNIL) dans le cadre du programme doctoral

« Dispositifs de vision : cinéma, photographie et autres médias »

Programme

JEUDI 4 DÉCEMBRE — MATIN
Modération : Isabel Krek (UNIL)

9h00 Ouverture
Martin Lefebvre (Université Concordia), Maria Tortajada (UNIL)

Conférence

9h20 Benevolent Screens
Francesco Casetti (Yale University)

9h50 Discussion

10h10 Pause

L’écran télévisuel

10h30 « A picture composed purely from particles of light » ? A Case Study on Graphic Design for Cathode Ray Tube Screens at Swiss German-language Television (1950s-1970s)
Sabine Egli (UNIL)

11h00 À l’écran… un écran ! Outil de diffusion et sujet de gag, la télévision par le studio Liechti
Baptiste Mesot (UNIL)

11h30 Discussion

Conférence

12h00 Le cinéma et la multiplicité des écrans : un problème esthétique ?
Martin Lefebvre (Université Concordia)

12h30 Discussion

12h50 Repas de midi

JEUDI 4 DÉCEMBRE — APRÈS-MIDI

Visite

15h00 Laboratory for Experimental Museology (eM +, EPFL)
Jean-Pierre Chabrol (EPFL)

VENDREDI 5 DÉCEMBRE — MATIN
Modération : Josephine Diecke (UZH)

Conférence

9h30 The Dispositif of Scaffolding
Wanda Strauven (Columbia University)

10h00 Discussion

10h20 Pause

Musées, expositions, installations

10h30 Écrans, diaporamas, mouvement et lumière : l’audiovisuel et le renouvellement des musées en Suisse romande (1960-1980)
Baptiste Husi (UNIL)

11h00 Na Mira’s TETRAPHOBIA and the Topology of Historical Encounter
Stefan Jovanović (Université Concordia)

11h30 Discussion

12h00 Repas de midi

VENDREDI 5 DÉCEMBRE — APRÈS-MIDI
Modération : Daniel Wiegand (UZH)

Représentations de l’écran

14h00 Michel Gondry’s Rear Projections in The Science of Sleep
Zeynep Aras (Université Concordia)

14h30 L’écran : du récit enchâssé à l’autoréflexivité
Noé Maggetti (UNIL)

15h00 Discussion

15h30 Pause

Conférence

15h40 L’écran des Lumière. Le dispositif de projection comme révélateur de l’atmosphère
Stéphane Tralongo (UNIL)

16h10 Discussion

16h30 Conclusion
Martin Lefebvre (Université Concordia), Maria Tortajada (UNIL)