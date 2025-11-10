L'Écran. À la croisée des médias et des dispositifs (Lausanne)
L'Écran. À la croisée des médias et des dispositifs
Colloque doctoral international
Université de Lausanne, Batochime 2218, les 4 & 5 décembre 2025
Organisation :
Martin Lefebvre (Université Concordia) et Maria Tortajada (UNIL)
en collaboration avec Noé Maggetti (UNIL) et Stéphane Tralongo (UNIL) dans le cadre du programme doctoral
« Dispositifs de vision : cinéma, photographie et autres médias »
Programme
JEUDI 4 DÉCEMBRE — MATIN
Modération : Isabel Krek (UNIL)
9h00 Ouverture
Martin Lefebvre (Université Concordia), Maria Tortajada (UNIL)
Conférence
9h20 Benevolent Screens
Francesco Casetti (Yale University)
9h50 Discussion
10h10 Pause
L’écran télévisuel
10h30 « A picture composed purely from particles of light » ? A Case Study on Graphic Design for Cathode Ray Tube Screens at Swiss German-language Television (1950s-1970s)
Sabine Egli (UNIL)
11h00 À l’écran… un écran ! Outil de diffusion et sujet de gag, la télévision par le studio Liechti
Baptiste Mesot (UNIL)
11h30 Discussion
Conférence
12h00 Le cinéma et la multiplicité des écrans : un problème esthétique ?
Martin Lefebvre (Université Concordia)
12h30 Discussion
12h50 Repas de midi
JEUDI 4 DÉCEMBRE — APRÈS-MIDI
Visite
15h00 Laboratory for Experimental Museology (eM +, EPFL)
Jean-Pierre Chabrol (EPFL)
VENDREDI 5 DÉCEMBRE — MATIN
Modération : Josephine Diecke (UZH)
Conférence
9h30 The Dispositif of Scaffolding
Wanda Strauven (Columbia University)
10h00 Discussion
10h20 Pause
Musées, expositions, installations
10h30 Écrans, diaporamas, mouvement et lumière : l’audiovisuel et le renouvellement des musées en Suisse romande (1960-1980)
Baptiste Husi (UNIL)
11h00 Na Mira’s TETRAPHOBIA and the Topology of Historical Encounter
Stefan Jovanović (Université Concordia)
11h30 Discussion
12h00 Repas de midi
VENDREDI 5 DÉCEMBRE — APRÈS-MIDI
Modération : Daniel Wiegand (UZH)
Représentations de l’écran
14h00 Michel Gondry’s Rear Projections in The Science of Sleep
Zeynep Aras (Université Concordia)
14h30 L’écran : du récit enchâssé à l’autoréflexivité
Noé Maggetti (UNIL)
15h00 Discussion
15h30 Pause
Conférence
15h40 L’écran des Lumière. Le dispositif de projection comme révélateur de l’atmosphère
Stéphane Tralongo (UNIL)
16h10 Discussion
16h30 Conclusion
Martin Lefebvre (Université Concordia), Maria Tortajada (UNIL)