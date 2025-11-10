Vivre en poète (Lyon)

Journée d’étude

« Vivre en poète »

École normale supérieure de Lyon (salle D2-034)

& Bibliothèque Diderot (salle La Parenthèse), jeudi 27 novembre 2025

Programme

Vivre en poète, mener une vie poétique, être poète de sa vie… Quels sens ces expressions peuvent-elles avoir aujourd’hui ? Est-il possible de leur accorder une valeur opératoire dans la théorie et l’étude de la poésie ? Elles semblent signifier que la poésie est au moins autant un genre littéraire qu’une manière de vivre : un·e poète écrit et publie de la poésie, mais aussi vivrait singulièrement. Une telle conception semble datée du Romantisme mais différentes interrogations contemporaines, concernant notamment l’effectivité pratique de la lecture ou les usages de la littérature, conçue comme un réservoir de formes de vie, appellent à repenser l’imaginaire culturel et social qui entoure la vie des poètes. Cette journée d'étude permettra alors de réfléchir aux représentations des "vies poétiques" dans l'histoire de la poésie moderne et contemporaine, de les interroger voire de les démystifier.

À partir de 9h : Accueil des participant·es et du public (salle D2-034, ENS de Lyon)

9h30 : Introduction

Session 1 : Vivre en poète : un mythe du XIXe siècle ?

9h50 : Laëtitia Bertrand (ENS de Lyon), « Musset ou comment survivre en poète : légendes anthumes et posthumes d’un ‘‘poète déchu’’. »

10h10 : Arthur Longeville (Sorbonne Université), « Mourir en poète : figurations médiatiques de la mort du poète au xixe siècle. »

10h30-11h : Discussion et pause

Session 2 : Dispositifs médiatiques

11h : Valerio Soldà (Università Roma 3), « De Varietate Pontii : mises en scène de Francis Ponge dans son Mas des Vergers. »

11h20 : Sasha Bourdon (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) « De la chambre à la chambre noire : hyper-réflexivité et dissonances du ‘‘vivre en poète’’ en régime de visibilité. »

11h40-12h : Discussion

12h : Déjeuner

Session 3 : Postures poétiques

13h40 : Vianney Dubuc (Université de Poitiers / ENS de Lyon), « Vivre et écrire comme un autre : postures énonciatives et plurilinguisme au début des années 1870. »

14h00 : Victor Malzac (ENS-PSL), « La posture de poète marginal chez Eugène Savitzkaya et Joseph Delteil : conséquences diététiques. »

14h20 : Garance Bressaud (EHESS), « Vivre en rappeur : négocier sa posture poétique en tant que rappeur amateur. »

14h40-15h30 : Discussion et pause

Session 5 : Reprises contemporaines

15h30 : Laure Sauvage (Université de Strasbourg / Université Bordeaux Montaigne), « "Tous les matins, j'ai un corps au saut du lit" : corps de poétes·ses dans les carnets et journaux poétiques contemporains. »

15h50 : Silvia Giudice (Collège de France), « Vivre en poétesse, vivre en poésie : constructions du je dans l'œuvre de Rim Battal et de Lisette Lombé. »

16h10-16h30 : Discussion

17h : Rencontre avec la poétesse Hortense Raynal : table-ronde et lecture (salle La Parenthèse, Bibliothèque Diderot de Lyon) (entrée libre et gratuite)

—

Organisation : Nathan Gilquin (Passages XX-XXI, Université Lumière Lyon 2), Marie-Apolline Joulié (CERCC, ENS de Lyon), Lila Marchant (IHRIM, ENS de Lyon).

—

Lieux :

- Journée d’étude : salle D2-034, ENS de Lyon (site Descartes), 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon.

- Rencontre avec Hortense Raynal : salle La Parenthèse, Bibliothèque Diderot de Lyon (site Descartes), 5 parvis René Descartes, 69007 Lyon.

- Accessibilité en transports en commun : métro B (station Debourg) ; tramways T1 et T6 (stations Debourg).