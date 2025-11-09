Teaching Ancient Greek and Latin as Foreign Languages: Past, Present & Future Perspectives (en ligne)

À mesure que les attitudes envers l'enseignement des langues anciennes évoluent dans le domaine des Lettres Classiques et que le grec ancien et le latin sont de plus en plus considérés comme des langues étrangères plutôt que comme des langues figées sur le papier et à jamais silencieuses, l'intérêt pour les Recherches en Acquisition de Langue Seconde ou RAL2, de même que leur application à l'enseignement des langues anciennes s'est accru. Cependant, même s'il y a eu des publications générales à ce sujet, il n'existe aucun cadre théorique ni pratique solide, aucun projet de recherche à échelle internationale sur le sujet ni aucune analyse exhaustive de résultats provenant d'expérimentations menées sur le terrain. En conséquence, même si les données empiriques sont très encourageantes, les progrès vers un changement nécessaire dans la pédagogie sont limités et localisés. Aucune étude à long terme, suivie d'une analyse de résultats n'a été mise à l'œuvre. En outre, alors que dans le cas des langues étrangères, de multiples théories ont été avancées et que le domaine de l'acquisition des langues étrangères est une discipline consacrée qui examine plusieurs hypothèses, présentées dans une littérature abondante et fondées sur un ensemble solide de preuves, dans le cas des langues anciennes, il n'y a eu, jusqu'à présent, aucune impulsion au niveau international pour des travaux similaires.

Dans le prolongement direct du colloque de 2024 “Reading Classics? SLA and The Pedagogy of Ancient Greek and Latin”, l'objectif du séminaire de cette année sera d'explorer comment les classicistes peuvent laisser de côté les remarques anecdotiques et s'orienter vers un plan de recherches coordonné et la création d'un groupe de travail international dont l'approche sera fondée sur la collecte de données et dont les résultats conduiront à la création ultérieure de supports pédagogiques adéquats et inspirés de ceux utilisés pour l'enseignement des langues étrangères. Dans cette optique, les thèmes abordés lors du séminaire de cette année porteront principalement sur la présentation de la théorie RAL2, les questions relatives à l'acquisition du vocabulaire et l'évaluation des ressources existantes en vue de la conception d'un nouveau programme d'études.

Le séminaire est organisé par le laboratoire Textes et Documents de la Méditerranée Antique et Médiévale d'Aix-Marseille Université, dans le cadre du programme “Pratiques et didactique de l'enseignement des langues anciennes” (Axe “Transferts de savoirs en Méditerranée”), avec l'aide de l'Université de Lille, l'Université Clermont Auvergne et University of Massachusetts, Boston.

Il aura lieu sur ZOOM chaque mercredi à 17H.

Plus d'informations : theodossios.polychronis@univ-paris1.fr

—

Programme des séances :

12 Nov. 2025

T. Polychronis (AMU/TDMAM), J. Carlon (UMass, Boston), “Teaching Ancient Greek and Latin: Past, Present and Future Perspectives”

26 Nov. 2025

P. Leclercq (Université de Montpellier Paul-Valéry), A. Edmonds (Université Côte d'Azur), “A Brief Introduction to the field of Second Language Acquisition with a Focus on Lexical Acquisition”

3 Déc. 2025

A. Laporte (Sorbonne Université), T. Polychronis (AMU/TDMAM), “Ancient Greek Textbooks: An Appraisal”

21 Jan. 2026

J. Carlon, K. MacFarlane, R. Deitsch, S. Lee, T. Polychronis “Report on the Teaching Classical Languages as Languages: Theory, Practice and a Model for Transformation panel presented at the Society for Classical Studies Annual Meeting”

28 Jan. 2026

C. Brun (Collège Jean Lachenal), T. Polychronis (AMU/TDMAM), “Latin Textbooks: An Appraisal”

4 Fév. 2026

K. MacFarlane (University of Alberta), “Theory and Practice of Vocabulary Development in the Communicative Classroom”

11 Fév. 2026

Chr. Cochrane (Universiy of Massachusetts, Boston), “Input Processing Theory and Classical Language Textbooks”

18 Fév. 2026

T. Wagret (École Normale Supérieure), “Vocabulaire fréquentiel et enseignement de celui-ci”

25 Fév. 2026

Atelier d'enseignement du grec ancien à l'Université Clermont Auvergne (formateur: Theodosios Polychronis)

4 Mars 2026

S. Lee (University of California, Berkeley), “Framing the text: Pre-Reading Strategies, Glosses and Tiered Readers”

11 Mars 2026

T. Polychronis (AMU/TDMAM), “Listening to a Silent Language? Acquisition of Ancient Greek Phonology”

18 Mars 2026

M. Adam (Université Grenoble Alpes), “Comment exploiter les mots transparents pour l'acquisition du vocabulaire ?”

25 Mars 2026

S. Dubel/A.-M. Favreau-Linder (Université Clermont Auvergne), “Progymnasmata et enseignement de la langue grecque”

2 Avril 2026

P. Karaferias (Université Grenoble Alpes), “Translation Studies and Classics: Best of Friends?”

8 Avril 2026

S. Walker (St Joseph's University/Merion Mercy Academy), “Latin out loud: Listening Comprehension and Language Acquisition in the Latin Classroom”

15 Avril 2026

R. Deitsch (Smith College), “Don't Forget Function Words: How Structural Understanding promote Comprehension”

29 Avril 2026

S. Clément-Tarantino/P. Lecaudé (Université de Lille), “Analyse de manuels français liés à la Latinitas viva et perspectives pour l'avenir”

6 Mai 2026

A. Sideridou (Université Rennes 2), “Teaching modern Greek as an L2: Contributions to the teaching of Ancient Greek”

13 Mai 2026

P Barrios Lech (University of Massachusetts, Boston), “Non-Native speakers' Modelling of L2 and its impact on Reading Fluency”

20 Mai 2026

J. Carlon (University of Massachusetts, Boston), “The effect of Curriculum and Pedagogy on Student Motivation”