La plage (Dunkerque)

Quelles images de cette étendue de terre jouxtant la mer la littérature nous offre-t-elle avant l’apparition des loisirs nautiques, des stations balnéaires et des rivages maritimes aménagés en lieu de baignade ?

Comment la littérature traduit-elle l’apparition du rivage maritime comme lieu de plaisir, l’émergence de la plage dans l’histoire culturelle ? Quelle lecture sociale, sociétale, économique, mais aussi littéraire et poétique en livre-t-elle ?

Quelles esthétiques sont associées aux rivages marins, quelles sont leurs beautés propres ? En quoi la perception du beau s’en trouve-t-elle modifiée ? Comment un même espace naturel peut-il être à la fois perçu comme un puissant lieu de socialisation et d’échange et comme un lieu favorisant l’isolement et la méditation ? En quoi la plage incarne-t-elle légitimement une aspiration à un mode de vie autre, plus libre, plus naturel ? Le développement des enjeux écologiques en lien à l’espace maritime se reflète-t-il dans la littérature contemporaine et traduit-il un autre regard sur la plage ? Les problématiques migratoires contemporaines ne viennent-elles pas profondément assombrir la vision collective de celle-ci ?

Programme de la journée

9h00 : Accueil des intervenants

9h30 : Brève introduction à la journée, par Catherine Haman et François Berquin

9h45 / 12h15 : modérateur François Berquin

LA PLAGE, ESPACE ÉPIPHANIQUE

9h45 : Claude Coste : « De Barthes à Sarduy, l’auteur est-il mort sur la plage ? »

10h30 : Jean-François Hangouët : « Entre forêt de l’esprit et océan culturel : les plages du monde de John Markham Beach (alias Romain Gary) »

11h15 : pause

LA PLAGE, ESPACE LIMINAIRE

11h30 : Edith Perry : « Un détail dans le tableau … la plage dans Un beau ténébreux de Julien Gracq »

14 h 30 / 17 h : modératrice : Catherine Haman

14 h 30 : Georges A. Bertrand : « Vie et Mort (à Venise), sur une plage, au Lido… »

LA PLAGE, ESPACE EXPOSÉ

15h15 : Marc Bernardot : « La plage : nouveau théâtre de la cruauté ? »

16h00 : pause

16 h 15 : Astrid Fizyczak : « Entre parasols et silence : esthétique de la marginalité du littoral chez Elizabeth Bishop »

17h00 : Clôture de la journée.

Autant de questions à propos desquelles cette journée projette de s’interroger.