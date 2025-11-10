Webinaire Poemata 12 novembre 2025. Rencontre avec Marine Riguet autour de son livre Ni dire ni taire. Le poème en vidéo (en ligne)

Poemata poursuit son webinaire consacré à l’actualité de la recherche sur les pratiques poétiques françaises et francophones. Plusieurs séances se tiennent en ligne chaque année. Chaque séance se consacre à la présentation d’une parution récente et au dialogue entre son auteur et un ami de l’association.

Rencontre avec Marine Riguet

autour de son livre Ni dire ni taire. Le poème en vidéo (Roanne, La Rumeur libre, 2025)

Séance animée par Anne-Christine Royère

12 novembre 2025, 17h-18h

Par Zoom :

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/99410822346?pwd=GbqtHXrCVJEcGLqgnEhQSLA183fVB6.1

Code d'accès : 520701.

—

Pour plus d’informations sur le webinaire, contactez Quentin Cauchin (qcauchin@gmail.com)