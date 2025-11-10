Webinaire Poemata 12 novembre 2025. Rencontre avec Marine Riguet autour de son livre Ni dire ni taire. Le poème en vidéo (en ligne)
Publié le par Marc Escola (Source : Quentin Cauchin)
Poemata poursuit son webinaire consacré à l’actualité de la recherche sur les pratiques poétiques françaises et francophones. Plusieurs séances se tiennent en ligne chaque année. Chaque séance se consacre à la présentation d’une parution récente et au dialogue entre son auteur et un ami de l’association.
Rencontre avec Marine Riguet
autour de son livre Ni dire ni taire. Le poème en vidéo (Roanne, La Rumeur libre, 2025)
Séance animée par Anne-Christine Royère
12 novembre 2025, 17h-18h
Par Zoom :
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/99410822346?pwd=GbqtHXrCVJEcGLqgnEhQSLA183fVB6.1
Code d'accès : 520701.
Pour plus d’informations sur le webinaire, contactez Quentin Cauchin (qcauchin@gmail.com)