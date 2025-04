Marine Riguet, Ni dire ni taire. Le poème en vidéo

Que peut le poème quand la précarité des choses déjoue toute tentative de nomination — et qu’il fait de ce trouble, menaçant notre capacité à dire, sa grande affaire ?

Le poème en vidéo s’empare de cette question en convoquant les gestes et les technologies numériques qui prennent part à nos expériences sensibles les plus quotidiennes. Par le dialogue noué entre des œuvres publiées sur YouTube, comme celles de Gracia Bejjani et de Milène Tournier, et le travail de création de son autrice, cet essai se propose de faire découvrir une pratique poétique émergente. En vue, peut-être, d’une redéfinition du champ et des possibles du poème.

L'ouvrage est accompagné d'une bibliographie et d'illustrations.

Marine Riguet est maîtresse de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Une part importante de sa recherche poétique et théorique est consacrée aux écritures intermédiales, notamment sur le web. En parallèle de ses ouvrages académiques, elle publie régulièrement des poèmes en vidéo sur sa chaîne YouTube, ainsi que dans des revues en ligne. Deux livres de poésie, On dirait une forêt (2022) et Fugue pour visage (2025), sont parus aux éditions maelstrÖm reEvolution.