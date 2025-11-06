Approches croisées des Sciences Sociales et des Arts. Du terrain à la production des savoirs. (Clermont-Ferrand)
PROGRAMME DU COLLOQUE
MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
9h Accueil des participant.e.s
9h15 - Introduction
Session 1 – Espaces déterminés et déterminants
9h30-10h15 : Celia Daniellou-Molinie, Autrice et metteure en scène
(compagnie 16.51 Ouest), Docteure en arts du spectacle et chercheuse
associée au sein du laboratoire Thalim. Ancienne élève de l’ENS de Lyon.
• De la création à la recherche en milieu carcéral (et retour) : penser
la place des personnes détenues lors d’un projet en prison.
10h15-11h15 : Maëlle Tourneur et Mathias Montoya
Maëlle Tourneur est doctorante contractuelle en sciences de l’éducation
et de la formation, Laboratoire CeDS Cultures et Diffusion des Savoirs -
EA 7440, Université de Bordeaux et slameuse.
Mathias Montoya est artiste professionnel, champion de France de slam
et vice-champion du monde de freestyle rap.
• Ateliers d’expression orale en milieu scolaire : un dispositif
pédagogique innovant au croisement des arts et de la recherche
en Sciences Humaines.
Pause
11h30-12h15 : Anna Buno, Artiste plasticienne et doctorante
contractuelle en recherche-création affiliée au laboratoire du Centre de
Recherche en Art et Esthétique, Université de Picardie Jules Verne.
• La voix du terrain, l’entretien à l’oeuvre.
12h30 Déjeuner
Conférence 14h-15h : Nathalie Gauthard, Ethnoscénologue, Professeure des
universités, Université Paris 8.
• Méthodologies et écritures créatives ou comment carnavaliser la
recherche.
Session 2 – Des trajectoires d’enquête aux multiples facettes
15h-15h45 : Nathanaël Wadbled, Docteur en sciences de l'information
et de la communication et chercheur, Unité de recherche PRIM, Université
de Tours.
• L’anthropologie du patrimoine au-delà de l’opposition entre
science sociale et science des arts. Un parcours de recherche sur
Auschwitz-Birkenau et l’exploration urbaine.
Pause
16h15-17h : Sarah Hermann, Doctorante en socio-anthropologie
(INALCO, CERMI – UMR 8041)
• Traversées : femmes afghanes en France : restituer les voix des
femmes afghanes en exil. Création sonore et dilemmes éthiques.
20h Dîner
JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
9h Accueil des participant.e.s
Session 3 – Expériences de terrain en miroir
9h15-10h00 : Amandine Turri Hoelken, Photographe et anthropologue
LinCS (Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles), UMR 7069,
Université de Strasbourg.
• Du fond à la forme, du terrain aux récits : retours d’expériences en
anthropologie visuelle.
10h-10h45 : Florence Hinard, Artiste-doctorante, Université Paris 8,
Laboratoire Scènes du monde, psychosociologue et animatrice d'ateliers
d'écriture.
• Devenir Centauresse. Vécu d’une expérience en recherche-création
de l'analyse d'implication au processus de création collaboratif
Pause
11h15-12h : Caroline Lardy, MCF en Études cinématographiques,
Université Clermont Auvergne (CHEC)
• Observer, écouter, filmer. Élaboration et exploitation d’un corpus
en anthropologie filmique.
12h30 Déjeuner
Session 4 – Dimensions performatives et productives de la
recherche
14h-14h45 : Sean Hardy, Doctorant contractuel, Laboratoire Passages
XX-XXI, Université Lumière Lyon 2
• Faire lieu : la performance comme outil d’enquête écologique
participative.
14h45-15h30 : Yassaman Khajehi, MCF en Études théâtrales, Université
Clermont Auvergne (CHEC)
• Émotion en terrain : récit d’une immersion
15h30 Pause et Conclusion