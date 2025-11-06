Approches croisées des Sciences Sociales et des Arts. Du terrain à la production des savoirs. (Clermont-Ferrand)

PROGRAMME DU COLLOQUE

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025

9h Accueil des participant.e.s

9h15 - Introduction

Session 1 – Espaces déterminés et déterminants

9h30-10h15 : Celia Daniellou-Molinie, Autrice et metteure en scène

(compagnie 16.51 Ouest), Docteure en arts du spectacle et chercheuse

associée au sein du laboratoire Thalim. Ancienne élève de l’ENS de Lyon.

• De la création à la recherche en milieu carcéral (et retour) : penser

la place des personnes détenues lors d’un projet en prison.

10h15-11h15 : Maëlle Tourneur et Mathias Montoya

Maëlle Tourneur est doctorante contractuelle en sciences de l’éducation

et de la formation, Laboratoire CeDS Cultures et Diffusion des Savoirs -

EA 7440, Université de Bordeaux et slameuse.

Mathias Montoya est artiste professionnel, champion de France de slam

et vice-champion du monde de freestyle rap.

• Ateliers d’expression orale en milieu scolaire : un dispositif

pédagogique innovant au croisement des arts et de la recherche

en Sciences Humaines.

Pause

11h30-12h15 : Anna Buno, Artiste plasticienne et doctorante

contractuelle en recherche-création affiliée au laboratoire du Centre de

Recherche en Art et Esthétique, Université de Picardie Jules Verne.

• La voix du terrain, l’entretien à l’oeuvre.

12h30 Déjeuner

Conférence 14h-15h : Nathalie Gauthard, Ethnoscénologue, Professeure des

universités, Université Paris 8.

• Méthodologies et écritures créatives ou comment carnavaliser la

recherche.

Session 2 – Des trajectoires d’enquête aux multiples facettes

15h-15h45 : Nathanaël Wadbled, Docteur en sciences de l'information

et de la communication et chercheur, Unité de recherche PRIM, Université

de Tours.

• L’anthropologie du patrimoine au-delà de l’opposition entre

science sociale et science des arts. Un parcours de recherche sur

Auschwitz-Birkenau et l’exploration urbaine.

Pause

16h15-17h : Sarah Hermann, Doctorante en socio-anthropologie

(INALCO, CERMI – UMR 8041)

• Traversées : femmes afghanes en France : restituer les voix des

femmes afghanes en exil. Création sonore et dilemmes éthiques.

20h Dîner

JEUDI 20 NOVEMBRE 2025

9h Accueil des participant.e.s

Session 3 – Expériences de terrain en miroir

9h15-10h00 : Amandine Turri Hoelken, Photographe et anthropologue

LinCS (Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles), UMR 7069,

Université de Strasbourg.

• Du fond à la forme, du terrain aux récits : retours d’expériences en

anthropologie visuelle.

10h-10h45 : Florence Hinard, Artiste-doctorante, Université Paris 8,

Laboratoire Scènes du monde, psychosociologue et animatrice d'ateliers

d'écriture.

• Devenir Centauresse. Vécu d’une expérience en recherche-création

de l'analyse d'implication au processus de création collaboratif

Pause

11h15-12h : Caroline Lardy, MCF en Études cinématographiques,

Université Clermont Auvergne (CHEC)

• Observer, écouter, filmer. Élaboration et exploitation d’un corpus

en anthropologie filmique.

12h30 Déjeuner

Session 4 – Dimensions performatives et productives de la

recherche

14h-14h45 : Sean Hardy, Doctorant contractuel, Laboratoire Passages

XX-XXI, Université Lumière Lyon 2

• Faire lieu : la performance comme outil d’enquête écologique

participative.

14h45-15h30 : Yassaman Khajehi, MCF en Études théâtrales, Université

Clermont Auvergne (CHEC)

• Émotion en terrain : récit d’une immersion

15h30 Pause et Conclusion