"Vermeer (1632-1675), la plus grande exposition jamais réalisée". Retour sur la rétrospective de 2023, par A.-S. Brisset (Clos des Bernardins, Saint-Aignan)

Retour sur la rétrospective de 2023 au Rijksmuseum d’Amsterdam, par A.-S. Brisset, juriste en droit privé, mais avant tout conférencière et historienne de l’art, diplômée de l’École du Louvre en muséologie et ancienne élève de l’École Pratique des Hautes Études en archéologie et histoire de l’art. Ses conférences en histoire de l’art sont offertes dans le cadre de l’Accademia degli Incamminati qu’elle a co-fondée à Milan en 2017.