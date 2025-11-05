Conférences d’Agrégation : Rabelais, Pantagruel (Toulouse)

Conférences d’Agrégation – Rabelais, Pantagruel

Mercredi 26 novembre 2025

Le Gai savoir, Salle GA061

9h45-10h15 - Mireille Huchon (Université Paris Sorbonne) : « Les ‘vices d’incongruité’ du Pantagruel »

10h15-10h45 - Nicolas Le Cadet (Université de Rennes) : « ‘Vaillants champions’ et ‘gaillards pions’ : le banquet au port d’Utopie (Pantagruel, xxvi-xxvii) »

10h45-11h15 - Discussion / Pause

11h15-11h45 - Romain Menini (Université Gustave Eiffel) : « Les damnés d'Epistemon »

11h45-12h15 - Adrien Mangili (Université de Genève/FNS/UT2J) : « Crise de foi. Lecture et subversion dans le Pantagruel »

12h15 - Discussion

Organisation : Olivier Guerrier, Agnès Rees, Trung Tran

Contacts : olivier.guerrier@univ-tlse2.fr ; agnes.rees@univ-tlse2.fr ; trung.tran@univ-tlse2.fr

Avec le soutien du Département Lettres Modernes Cinéma Occitan, de l’équipe ELH-PLH (EA 4601), et de l’Institut Universitaire de France (IUF).